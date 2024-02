È morta suicida Isabelle Thomas, moglie del produttore di “Killers of the Flower Moon” Bradley Thomas. Lo riporta TMZ: secondo il sito statunitense, Thomas, 39 anni, si sarebbe buttata da un balcone dell’Hotel Angeleno di Los Angeles lo scorso lunedi 29 gennaio. La polizia è intervenuta è ha rinvenuto il corpo della donna nella zona della piscina. In camera non è stato trovato alcun biglietto. Isabelle e Bradley Thomas sono stati fotografati insieme lo scorso 13 gennaio ad un party del BAFTA. “Killers of the Flower Moon“, il film da lui prodotto, è candidato a diversi Oscar.