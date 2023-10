Farà molto rumore il libro di Britney Spears, The Woman in Me, in uscita il 24 ottobre. Tra le rivelazioni che stanno già facendo il giro del mondo a pochi giorni dalla pubblicazione del memoir la presunta gravidanza interrotta che risale al 2000, quando la cantante faceva coppia fissa con Justin Timberlake. Belli, giovani, talentuosi: Britney e Justin erano i fidanzatini d’America, e i rispettivi entourage avevano calcato la mano in questa narrazione da favola facendo interpretare loro il ruolo di ragazzi virtuosi che si professavano vergini. Ma la verità era un’altra.

LA RIVELZAZIONE SULLA GRAVIDANZA – Diversi fonti hanno fatto sapere a TMZ che nel libro la cantante confessa di essere rimasta incinta del collega e che, dopo strazianti discussioni, avrebbero concordato di abortire. Il motivo? In parte sarebbe da addurre a motivazioni di stampo religioso, in parte a quanto lei stessa aveva imparato nel contesto familiare. Spears era certa che Justin fosse l’amore della sua vita. Scrive la star: “Ho amato così tanto Justin. Mi sono sempre aspettata che un giorno avremmo avuto una famiglia insieme. Sarebbe successo molto prima di quanto avevo previsto”. Lui, però sentiva che non erano pronti per questo passo: entrambi all’epoca avevano 19 anni ed erano nel pieno del rispettivo successo come artisti. Nel memoir l’interprete di … Baby One More Time spiega di essere stata combattuta, ma alla fine lei e l’allora fidanzato concordarono che abortire fosse la decisione giusta. La storia tra di loro durò dal 1999 al 2002, eppure il primo bacio risale a qualche anno prima, anche se per scherzo. Entrambi nel cast del Micky Mouse Club, “durante un pigiama party abbiamo giocato a obbligo o verità, e qualcuno ha sfidato Justin a baciarmi” racconta ancora Spears. “In sottofondo suonava una canzone di Janet Jackson mentre lui si chinava e mi baciava”. Un grande amore che però non ha avuto un lieto fine. Britney Sarebbe diventata mamma più tardi, nel 2005 e nel 2006 quando nacquero Sean Preston e Jayden James dalla relazione con Kevin Federline.

LE ACCUSE ALLA FAMIGLIA – Nell’autobiografia non mancano bordate alla famiglia, responsabile di averla trasformata in un automa senza più entusiasmo per il suo stesso lavoro: “Ero diventata un robot. Ma non solo un robot, una sorta di bambino-robot. Ero stata talmente infantilizzata che stavo perdendo pezzi di ciò che mi faceva sentire me stessa. La tutela mi ha privato della mia femminilità e mi ha trasformato in una bambina. Sono diventata più un’entità che una persona sul palco. Avevo sempre sentito la musica nelle ossa e nel sangue; me l’hanno rubata”. E ancora, negli estratti del libro pubblicati da People, la popstar parla delle umiliazioni subite dai propri cari: “Se pensavo che ricevere critiche sul mio corpo dalla stampa fosse una cosa brutta, mi faceva ancora più male riceverle da mio padre. Mi diceva ripetutamente che sembravo grassa e che dovevo fare qualcosa. Facevo piccole cose creative qua e là, ma la mia passione non c’era più. Per quanto riguarda la mia passione per il canto e la danza, a quel punto era quasi uno scherzo. La sensazione di non essere mai abbastanza bravi è uno stato d’animo che distrugge l’anima di un bambino. Mi aveva inculcato questo messaggio da bambina e, anche dopo che avevo ottenuto così tanto, continuava a farlo […]”.

Oggi Britney è pronta a vuotare il sacco e a riappropriarsi della propria identità di donna da quando l’incubo della conservatorship è finito: “È finalmente arrivato il momento per me di alzare la voce e parlare apertamente, e i miei fan meritano di sentirlo direttamente da me. Niente più cospirazioni, niente più bugie: solo io possiedo il mio passato, presente e futuro”. Eppure sono in molti a temere che la strada verso la felicità, per la popstar, sia ancora in salita.