Angelina Mango quest’anno sarà per la prima volta in gara nella categoria big al Festival di Sanremo con il brano “La noia”. A dispetto del titolo, queste sono per lei invece giornate scandite da prove, interviste e un mix di emozioni differenti. Insomma, non ci si può proprio annoiare. Eppure, stando a quanto dichiarato dall’esperta di gossip Deianira Marzano, Mango ad una settimana esatta dall’inizio del festival avrebbe lasciato il suo fidanzato (e chitarrista) Antonio Cirigliano dopo due anni e mezzo di relazione. Originario di Potenza, 24 anni, Cirigliano è sempre stato molto riservato e rispettoso del percorso artistico di Angelina anche durante la sua permanenza nella scuola di Amici di Maria De Filippi. I due infatti da sempre hanno condiviso pochi scatti di vita privata, concentrandosi più sull’attività lavorativa.

L’annuncio della rottura (ripreso anche da Simona Ventura in diretta a Citofonare Rai2) è stato rilanciato nelle storie di Marzano con un messaggio privato che quest’ultima ha ricevuto: “Buonasera Deianira, vorrei restare anonimo perché ho delle conoscenze in comune e non vorrei si sapesse che ne ho parlato. Ma su Angelina Mango e il fidanzato posso confermare che stanno ancora fingendo per il pubblico e perché si tratta di un momento delicato e importante della carriera e ci tengono molto al lavoro e all’immagine, ma tra loro non c’è più niente da tempo. Quando saranno pronti e potranno lo renderanno pubblico però nell’ambiente un po’ si sa e si intuisce anche… Quindi ci hai preso alla grandissima”.

La risposta di Marzano non è così tardata ad arrivare: “Vabbè vedremo se sarà così, in fondo gli amori vanno e vengono”. In occasione di un’intervista rilasciata a Io Donna, Angelina ha parlato del rapporto con il fidanzato: “È la persona che più mi sostiene con la quale condivido più cose sia a livello lavorativo sia a livello personale. Stare lontani è difficile, però comunicare attraverso la musica è quello facciamo da sempre e lo abbiamo fatto anche in questi mesi. Mi dà tranquillità“. Ora la vera domanda è: Cirigliano sarà comunque presente al Festival di Sanremo a fare il tifo per lei? Ora, diciamocelo, gli occhi sono puntati sul palco del Teatro Ariston dove la figlia d’arte tornerà ad onorare la memoria del padre nella serata cover con un omaggio de “La rondine”. Una rivisitazione che promette essere emozionante e al tempo stesso interessante. Un’occasione questa per far riscoprire anche alla Generazione Z innamorata di Angelina un pezzo della musica italiana e di suo padre. Altro che noia, Angelina è più carica che mai e punta al podio. In bocca al lupo!