Non è necessario essere dei guru della comunicazione per cogliere facilmente il cambio di rotta di Chiara Ferragni sui social. L’influencer e imprenditrice digitale, seguita da 29.3 milioni di follower su Instagram, ha abbandonato i tradizionali post tra sfilate, eventi e sponsorizzazioni varie per dare un’immagine di sé più familiare e vicina alle persone “comuni”. Probabilmente una scelta suggerita dalla società esperta di crisi d’immagine che la sta seguendo da qualche settimana. Di recente, infatti, Ferragni ha voluto condividere con i fan alcuni scatti e video di una meravigliosa vacanza che si è recentemente regalata. Dove? All’Hotellerie de Mascognaz (Champoluc, Mascognaz, Aosta). Si tratta di un antico borgo del 1300, che ospita affascinanti chalet storici, restaurati e impreziositi da una serie di comfort che vanno dalle ampie vetrate panoramiche alle piscine. In particolare, lo chalet scelto da Chiara Ferragni è il Master Suite Walser, elegante dimora di 110 metri quadri su due livelli con stile rustico e montano. Il costo per una notte? Intorno ai 1.000 euro. Soggiornare in questo paradiso le è piaciuto talmente tanto che l’influencer ha deciso di pubblicare un post con foto e video di quei momenti indimenticabili con gli amici: tra la neve oppure rilassandosi nel caratteristico albergo. E poi la didascalia: “Ho trascorso un bellissimo fine settimana al'”hotellerie_de_mascognaz, un hotel restaurato su un antico borgo del 1300 nella valle di Ayas in mezzo al nulla”. Anche questa volta i commenti sotto al post sono limitati. Basta dare uno sguardo, infatti, per rendersi conto che sono presenti solo elogi e complimenti.

Differente, invece, la situazione dei social dell’Hotel. La struttura ha apprezzato e chiesto di poter condividere il post sul proprio profilo Instagram. Ma dopo poche ore, secondo quanto riportato dal Gambero Rosso, ha dovuto rimuoverlo perché inondato di insulti contro Ferragni. È la stessa manager dell’Hotellerie a raccontare al Gambero Rosso com’è andata la visita della influencer: “Ci ha telefonato la direttrice di un altro albergo di Courmayeur per chiederci se poteva farci piacere che la Chiara passasse un weekend da noi. E le abbiamo detto certamente sì, perché no? Così è arrivata da noi. Del resto, qui possono venire tutti, la Chiara come il barbone (in che senso? ndr), siamo una struttura di ospitalità aperta al mondo. Purtroppo, ci dispiace che invece nel mondo ci sia odio“. “Risponde da Champoluc al Gambero Rosso una gentile signora che però non vuol darci il suo nome. Ma nella notte è successo il finimondo: ci hanno riempito di messaggi e insulti e abbiamo dovuto rimuovere il tutto“, riporta ancora il sito.

L’episodio non è sfuggito ai social. Karim De Martino, esperto digital, su Linkedin ha così commentato la vicenda: “Chiara Ferragni ha fatto un ‘test’ menzionando nelle story Instagram l’hotel dove ha trascorso il weekend, Hotellerie de Mascognaz. Il profilo della struttura è stato preso di mira dagli hater con migliaia di insulti su ogni post”, ha esordito. Quindi l’esperto ha continuato: “Come siamo arrivati a tanto? Possibile che in poche settimane quello che era il sogno per ogni brand, ovvero essere menzionato da Chiara Ferragni, ora sia diventato un boomerang che porta solo odio e una pioggia di insulti? L’hotel ha ovviamente dovuto chiudere i commenti, quindi se visitate ora il loro profilo non trovate più gli insulti, ma sappiamo che la Rete non dimentica nulla: una semplice menzione ha cancellato anni di lavoro di posizionamento e reputazione sui social network e motori di ricerca. Qui in Usa direbbero che Chiara Ferragni è ‘radioattiva’ in questo momento, termine che viene usato quando una persona o un argomento provocano un’immediata reazione di odio e commenti negativi sui social”. Infine ha concluso: “C’è qualcuno esperto di dinamiche sociali che vuole provare a spiegarmi come si sia potuti arrivare a tutto questo? Io davvero non capisco la polarizzazione bene/male amore/odio che caratterizza questa vicenda”. Nel momento in cui si scrive tutti i commenti sotto ai post della pagina Instagram dell’albergo sono disattivati.