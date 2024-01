“C’è un sacco di gente che penso si presenterebbe ma io non voglio che ci sia, le ragioni che hanno per venire non sono le migliori”. Così solo qualche giorno fa Shannen Doherty parlava dell’organizzazione del suo funerale, usando una certa ironia, durante il suo podcast Let’s Be Clear. La star di Beverly Hills 90210 ha un tumore al quarto stadio, diffuso alle ossa e al cervello. “Sto organizzando il mio funerale, mi resta poco tempo. Farò una lista degli invitati”, aveva raccontanto. Ma negli ultimi giorni, Doherty ha aggiornato i fan ha spiegato non nascondendo la gioia: “Dopo quattro trattamenti non abbiamo visto davvero alcuna differenza e tutti volevano che cambiassi (cura, ndr). Io ho pensato, ‘continueremo con questo e vedremo’. Dopo il sesto o il settimo trattamento, abbiamo visto la rottura della barriera emato-encefalica. Lo definisco un miracolo? Sì per me in questo momento lo è”. L’attrice affronta la sua vita con energia a positività sin da quando, nel 2015, le è stato diagnosticato un cancro al seno. “Posso morire oggi, posso morire tra 20 anni, non lo so. Posso morire camminando fuori casa e un albero che mi cade addosso o un autobus che mi colpisce, qualunque cosa. Oppure posso morire di cancro. Tutto quello che posso fare è vivere ogni giorno nel modo più positivo possibile“, le sue parole.