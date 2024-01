Momenti di grande imbarazzo per Harry e Megan alla prima del film su Bob Marley. I Sussex, in Giamaica, hanno raggiunto il teatro in cui era prevista la proiezione della pellicola. Al loro arrivo, però, hanno scoperto che per loro erano stati riservati due posti in quarta fila e non, come si sarebbero aspettati, in prima fila. Nel video, l’indecisione del Duca e della Duchessa.