“Oggi mi sono resa conto che non sarò mai più così”. Selena Gomez e la bellezza. La bellezza in senso oggettivo, la bellezza dell’accettarsi e del mandare messaggi che abbiano un senso positivo, davvero, in modo social sempre più alla deriva. La superstar da 429 milioni di follower su Instagram ha pubblicato due stories entrambe con una foto in bikini, una adesso a 31 anni e una a 21 anni. La constatazione del cambiamento. Un commento amareggiato? No, consapevolezza: “Non sono perfetta, ma sono orgogliosa di chi sono… a volte dimentico che essere me stessa va bene”, ha scritto. Gomez è spesso nel mirino degli haters. Nel 2017 la popstar ha subito un trapianto di rene per via delle complicanze del lupus, malattia autoimmune da cui è affetta. Qualche giorno fa, in occasione della sua partecipazione ai Golden Globe 2023, molti i commenti sul peso di Selena e pronta la sua risposta: “Sono un po’ ingrassata in questo momento perché me la sono goduta durante le vacanze di Natale”.

