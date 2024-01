Amore al capolinea per Valeria Marini e Gerolamo Cangiano. Questo lo scoop che si evince dal servizio di Striscia la notizia andato in onda il 23 gennaio su Canale dedicato alla presentazione del libro di Gabriel Garko alla Camera. Ma andiamo con ordine.

UNA PASSIONE ESTIVA – La scorsa estate la cronaca rosa aveva pizzicato la showgirl e il deputato di Fratelli d’Italia in atteggiamenti intimi a Ponza. Baci e carezze durante una vacanza in barca con amici, e per Marini sembrava essere arrivato di nuovo l’amore dopo la fine della storia con Eddy Siniscalchi. La liaison con Cangiano, detto Gimmi, non sarebbe però durata molto. Non si conoscono i dettagli del loro addio, ma il deputato di FdI si è definito single al microfono di Enrico Lucci.

LA DICHIARAZIONE DI CANGIANO – L’inviato del tg satirico di Canale 5 si è presentato alla Camera per un servizio dedicato alla presentazione del libro dell’attore Gabriel Garko, organizzato proprio da Valeria Marini come si legge in una nota stampa della trasmissione. “Valeria ci ha dato una mano per fare tutto?” ha domandato Lucci a Cangiano nel bel mezzo dell’incontro, e il deputato ha replicato: “Sono una persona single, quindi va bene così”. Stupita la reazione di Enrico Lucci: “Ma che ti sei lasciato con Valeria? Questa è una notizia! Ma da quando ti sei lasciato?”, e poi scherzando: “Ti sei messo con Garko?”.

LA REAZIONE DI VALERIA MARINI – Valeria Marini al momento non ha commentato la questione. Sui propri social la si vede intenta a dare il benvenuto a Roma a un gruppo di ragazzi, presumibilmente in gita scolastica, invitandoli più volte a ripetere il proprio mantra: “Baci stellari”. Non c’è tempesta che possa turbare più di tanto l’ex primadonna del Bagaglino.