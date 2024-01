Un sosia di Matteo Salvini è stato ripreso mentre scivolava sul ghiaccio ed aveva grosse difficoltà nel ripartire con la ‘sua’ Tesla Model Y. Il video è diventato virale su TikTok, per via della somiglianza dell’uomo col Ministro. Salvini stesso è stato costretto a smentire la veridicità del contenuto attraverso un post sul proprio profilo Instagram: “Si inventano pure video-fake pur di attaccare me e la Lega. Tra l’altro, non ho mai avuto o guidato una Tesla. Quanta paura facciamo a certa gente??? Avanti tutta, Amici!”, ha commentato.