Non si placa la bufera su Chiara Ferragni, l’imprenditrice digitale indagata non solo per il pandoro Balocco ma adesso anche per le uova di Pasqua e la bambola Trudi. C’è da capire come andrà avanti, dal momento che ci sono delle indagini della Procura in corso. Ciò che appare del tutto evidente, invece, è la strategia social messa in atto dall’imprenditrice digitale. Dopo il famoso video di scuse, è seguito un silenzio che ha sorpreso tutti. Ferragni, che sui social aveva trovato la fortuna, sembrava essere completamente scomparsa. Improvvisamente. Poi, piano piano, è tornata a farsi sentire. Foto e video in famiglia, con la mamma, con gli adorabili figli Leone e Vittoria.

La perdita di follower, sebbene irrisoria rispetto ai milioni di seguaci dell’influencer, è costante: circa 190.000 follower persi, così come riportato dallo schema di NotJustAnalytics che disegna una vertiginosa curva. Erano 29.581.995 il 26 dicembre 2023. Sono 29.392.867 oggi, mercoledì 24 gennaio. Non solo. Il 18 dicembre scorso aveva pubblicato il filmato – riprodotto più di 50 milioni di volte – in cui parlava dell'”errore di comunicazione”. Poi una lunga pausa, fino al 14 gennaio, in cui è tornata con un post “familiare”: sulla neve, con i bimbi, con le sorelle. E un cuore come didascalia a corredo.

Da quel momento ancora post: con il cane, di nuovo con Leone e Vittoria, con le amiche fino all’ultimo di ieri 23 gennaio, in cui ha messo a confronto l’acconciatura di capelli che ha adesso con quella dello scorso aprile. I più attenti avranno notato un dettaglio: dal 14 gennaio i commenti erano sempre bloccati. Non c’era opportunità, dunque, di commentare le sue foto. Da ieri, invece, sì. Ma attenzione: “I commenti su questo post sono stati limitati”, si legge sotto alle immagini. Infatti basta dare un’occhiata per accorgersi che c’è spazio per le opinioni sì, ma solo se positive. Cuori, messaggi affettuosi, ancora cuori e complimenti: “Sei uno spettacolo”, “Love”, “Meraviglia”. Una scelta ben precisa, per evitare critiche negative e “shitstorm”, come va tanto di moda dire in queste settimane. Letteralmente una “tempesta di mer*a”.

Insomma, quella pioggia di insulti e commenti vergognosi che a volte gli utenti, nascondendosi dietro a una tastiera, lasciano tra post e messaggi diretti delle celebrità. Resta da capire se questo cambio di passo, questo escamotage – con tutta probabilità deciso dalla nota società esperta di crisi d’immagine che la sta seguendo – le gioverà oppure no. Sarà solo il tempo a dirlo. Per tutti gli aspetti legali e le indagini, invece, la Giustizia farà chiarezza.