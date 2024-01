“È importante fare sempre prevenzione, può salvare la vita”. Paola Perego annuncia sui social di essersi dovuta sottoporre a un intervento per una neoplasia, ovvero un tumore. Per questo motivo si è resa necessaria l’asportazione di cellule tumorali del rene, altrimenti detta nefrectomia parziale. Un’operazione probabilmente programmata da tempo dal momento che domenica 21 gennaio Perego era in onda con Citofonare Rai 2. Su Instagram la conduttrice tv ha postato una foto dal letto d’ospedale. Nello scatto si vede solo la flebo e poco altro, così come poche sono le parole che fanno da didascalia, e sono di ringraziamento ai medici grazie ai quali tutto è andato per il meglio: “Ringrazio il Prof. Gallucci e la sua equipe che oggi mi ha sottoposto a nefrectomia parziale per una neoplasia”.

IL SOSTEGNO DEI COLLEGHI – Tanti i messaggi di auguri non solo da parte dei fan, ma anche dai colleghi del mondo dello spettacolo. Si va da Barbara D’Urso che scrive: “Dai dai dai dai… ce la fai… ce la fai”, a Lorella Cuccarini (“Un abbraccio forte, Paola”), Alessia Mancini, Mara Venier, Ezio Greggio. E ancora Flavio Montrucchio, Loredana Lecciso, Carmen Russo, Serena Grandi e Simona Ventura, che con Perego divide l’esperienza di Citofonare Rai 2.

COME STA PAOLA PEREGO E QUANDO TORNA IN TV – Non si sa al momento per quanto tempo Paola Perego dovrà stare lontana dalla tv, ma è plausibile pensare che dopo qualche giorno di convalescenza potrà tornare alla vita di tutti i giorni e agli impegni professionali.