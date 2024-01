Mew torna all’attacco e questa volta lo fa per smentire le teorie più assurde comparse sul web nelle ultime ore circa il suo abbandono di Amici. Con un video pubblicato sul suo profilo Instagram, la cantante ha motivato le ragioni di questa scelta, da attribuire ad un suo stato di depressione: “Avevo smesso di mangiare, ho cercato di non mostrare niente a nessuno e ci sono anche riuscita, poi ho capito che si può stare male, crollare, ma è importante parlarne”.

Mew ha quindi proseguito parlando del rapporto con il fidanzato Matthew: “Conoscerlo è stato bellissimo, mi ha aiutata, l’amore che abbiamo è vero e mi travolge. Non sono incinta, ma è travolgente”. È bastato questo video a mettere a tacere rumors e indiscrezioni? Non proprio. Secondo l’investigatore social Alessandro Rosica i due si sarebbero allontanati dalla trasmissione per poter vivere la loro relazione alla luce del sole, senza condizionamenti e telecamere in azione: “Ovviamente Mew ha eliminato il mio commento sotto il suo profilo. Come mai?!! Perché ho detto che lì dentro vi davate parecchio da fare e c’erano sempre più lamentele?!? O perché vivevate in soggezione tanto da voler lasciare?!? Ripeto, qualora fosse davvero depressione “non credo”, perché non è coerente alla situazione vissuta lì dentro, mi dispiace e ti auguro il meglio. Peccato tu abbia abbandonato… potevi mettere da parte i sentimenti e gli animi per qualche settimana. P.s. Se ne sono pentiti amaramente qualche giorno dopo parlandone con amici”.

Il commento in questione, prontamente cancellato da Mew, ha ricevuto la spiegazione dalla diretta interessata: “Ho eliminato il suo commento perché arrivare a pensare che due giovani lascino un’opportunità come quella che ti dà Amici per avere la libertà di chi***re è da pazzi psicopatici”. A tal proposito sembra essere d’accordo anche Matthew, il quale ha prontamente messo like al commento della fidanzata. Tutto è bene quel che finisce bene, direte voi. E invece no.

Rosica ha voluto incalzare nuovamente e rispondere a quanto detto da Mew: “Alla faccia della depressione. La lingua lunga però ce l’hai eccome. Ultimamente soffrite tutti di depressione, che strano ma voglio crederti. Non ho detto che avete lasciato solo per quello, ma perché eravate in soggezione e non avevate più libertà tra rapporti e litigi. Pensa alla tua salute invece di mandare frecciatine. O sono così importante avendoti colpito in pieno??!?”. E ancora: “Io le bugie non le dico. Anzi ti ho anche fatto i complimenti, per me eri da finale. Ora torna a “chiav@re come la pazza”, parole tue, complimenti per il tuo bel linguaggio. In bocca al lupo e non ho detto niente di male, sono cose normalissime. E apri gli occhi su chi hai intorno. Ciao”.