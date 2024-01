Colpo di scena durante l’appuntamento con il daytime di “Amici di Maria De Filippi” ieri pomeriggio su Canale 5. La produzione del talent show ha mostrato un grafico, al termine della puntata, con scritto: “Per motivi personali, Mew e Matthew hanno deciso di lasciare Amici”. Una notizia che non ha proprio colto di sorpresa i fan più accaniti del programma perché già dalla mattina circolava sui social una foto dei due cantanti, mentre scendevano da un taxi alla stazione di Roma Tiburtina, probabilmente per rientrare alle loro case.

Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli perdono così un membro nella propria squadra. Non sono state date ulteriori informazioni su questo colpo di scena, ma in compenso sul Web sono apparse le ipotesi più inverosimili tra cui quella di una gravidanza indesiderata. Ma è Mew stessa su Twitter a smentire indirettamente questo rumor, mettendo like a un utente che ha commentato: “È palese che di mezzo non c’è nessuna fuga d’amore né nessuna gravidanza (spero) o cose simili”. Qualcuno si spinge ancora più in là parlando di un lutto che avrebbe colpito uno dei due cantanti. Al momento tutto tace, ma c’è da scommettere che nelle prossime ore emergerà qualche altro dettaglio. In ogni caso, qualche ora dopo, Mew si è fatta viva su Instagram con un messaggio: “Raga, vi mando un bacio grande stiamo bene”.

Del resto i due cantanti avevano appassionato i fan del talent non solo per la diversità del loro percorso artistico, ma anche perché si sono innamorati ed erano una coppia riconosciuta all’interno della scuola di Canale 5. Mew ha affrontato brillantemente le sue performance sul palco di “Amici”, posizionandosi molto bene anche in classifica generale. Più turbolente, invece, le vicende del fidanzato Matthew che ha cambiato squadra, passando da quella di Rudy Zerbi al team della Pettinelli, ma non ha mai definitivamente brillato all’interno del programma. Infatti ad un certo punto, Matthew ha dichiarato voler lasciare il talent. È grazie a Mew se poi il cantante ha deciso di rimanere: “Piangere significa che ci tieni al programma, ci tieni alla carriera che vuoi intraprendere”. Il resto è storia. L’abbandono dei due rimane, al momento, inspiegabile.