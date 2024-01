Cosa sia la “dominazione finanziaria” ce lo spiega Hope Vicious, nome d’arte di una 30enne che ha raccontato la sua storia a Business Insider. Per capire cosa faccia esattamente, occorre partire dal principio: “Quando avevo 18 anni vivevo in un appartamento molto costoso. Decisi di iniziare a usare la webcam per filmare contenuti espliciti e venderli con l’obiettivo di pagare le bollette. Ho continuato per due anni circa, ma non mi piaceva, quindi ho ricercato altri tipi di “perversioni” e ho trovato la dominazione finanziaria: sembrava troppo bello per essere vero“.

In poche parole, spiega Hope, si tratta di “clienti in posizioni di potere, amministratori delegati, capi d’impresa, che si sottomettono a me attraverso il denaro”. Come? “Mi mandano soldi, alcuni lo fanno senza nulla in cambio, altri per ottenere la mia attenzione e altri ancora con richiesta specifiche. Di solito è online, a volte di persona”. La faccenda è più articolata di quanto sembri perché alcuni mandano denaro per “essere umiliati e ignorati, o per una sessione con me, il che può includere un sacco di situazioni diverse. Di solito, però, ricevo il denaro, faccio capire che so di averlo ricevuto… e basta. Per alcuni sottomessi finanziari, il fervore viene soltanto dall’azione di inviare i soldi”. Hope ha anche ben 7 “owned sub” che sono suoi clienti esclusivi: “Chiedo 400 dollari al mese, ma me ne aspetto 1.500”.