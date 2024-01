Spare. “Il minore” anche stavolta avrebbe saputo una notizia importante che riguarda la sua famiglia dai media. Stiamo parlando del principe Harry che, stando alle indiscrezioni che circolano sui media britannici, ha saputo dell’operazione alla quale è stata sottoposta la cognata Kate Middleton da una notifica sul cellulare. Perché “anche stavolta”? Nel caso della morte della nonna, la regina Elisabetta II, il secondo genito di Re Carlo III e della compianta principessa Diana seppe tutto in ritardo e mentre si trovava su un volo che lo stava portando in Scozia.

Per quel che riguarda la pincipessa del Galles, Kate, non ci sono aggiornamenti sul motivo dell’operazione anche se circolano diverse ipotesi. Anche Re Carlo III si appresta a essere ricoverato per un intervento alla prostata. Tornado a Harry ma fuori dai rumors, è di queste ore la notizia secondo la quale il principe, tramite i suoi legali, ha deciso di ritirare la causa per diffamazione avviata all’Alta Corte di Londra contro l’Associated Newspapers Limited (Anl), il gruppo editoriale dei tabloid Daily Mail e Mail on Sunday, riguardante un articolo sul ricorso del principe contro la decisione del ministero dell’Interno di negare a lui e ai suoi familiari una scorta permanente (anche a pagamento) durante le sue visite nel Regno Unito.