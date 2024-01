Si trovava alle Maldive nel periodo delle feste natalizie quando ha avuto una tonsillite. Tonsillite che è degenerata in uno “shock settico”. Ashley Park, volto di punta della serie Emily in Paris (ma non solo) racconta la sua esperienza su Instagram e tranquillizza i suoi fan: “Sto guarendo e vi prometto che starò bene”. Tutto è cominciato mentre l’attrice era in vacanza nel paradiso d’acqua cristallina dell’Oceano Indiano: “Sono seduta qui a elaborare e a riprendermi dalle prime settimane del 2024 e l’unica parola che mi viene in mente è gratitudine. Mentre ero in vacanza a dicembre, quella che era iniziata come una tonsillite si è trasformata in uno shock settico critico, che ha infettato e colpito diversi organi. Sono grata che la mia salute sia migliorata nonostante quello che ci era stato detto inizialmente”. Parole che non nascondono la grande preoccupazione. Un pensiero al marito Paul Forman: “Sono grata soprattutto a @peforman per essere stato al mio fianco. Hai calmato le mie paure e mi hai sostenuto attraverso ambulanze, tre ospedali stranieri, una settimana in terapia intensiva, innumerevoli scansioni, test e iniezioni, dolori atroci e tanta confusione, il tutto mentre eravamo soli dall’altra parte del mondo, lontani da chi conosciamo. Ti amo Paul. Più di quanto possa mai dire”. Poi Park ringrazia i medici e le infermiere e anche il personale del resort Joali Being e tranquillizza in fan: “Ho esitato a condividere quello che è successo perché sono ancora in fase di recupero… ma ora so di essere al sicuro (…). Mi dispiace di essere stata così assente da tante cose e dalle persone della mia vita. Vi amo tutti. Sto guarendo e vi prometto che starò bene“. Ashley Park recita in Mean Girls, nella terza stagione di Only Murders in the Building, nella serie Netflix Beef. In Emily in Paris è Mindy Chen, co-protagonista al fianco di Lily Collins.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ashley Park (@ashleyparklady)