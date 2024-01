Che sugli aerei sia vietato fumare è una cosa che sanno tutti. Anche se così non fosse, c’è il classico annuncio che lo ricorda agli ‘smemorati’. Non è bastato a fermare il 50enne che si è acceso una sigaretta a bordo dell’aereo che lo stava portando a Bologna. E non l’ha spenta appena gli altri passeggeri hanno cominciato a protestare, assieme agli assistenti di volo: se l’è proprio fumata. Il passeggero, un italiano sui 50 anni, è stato per questo denunciato dalla polizia ai sensi dell’articolo 1095 del codice della navigazione, che punisce chi non esegue un ordine riguardante la sicurezza dell’aeromobile. L’episodio è avvenuto qualche giorno fa all’aeroporto Marconi di Bologna, dove gli agenti della polizia di frontiera sono stati chiamati a intervenire dal personale di un volo low-cost appena atterrato. La violazione contestata al passeggero prevede, secondo la legge, una reclusione fino a tre mesi o una multa fino a 206 euro.