Il cast di Friends non è salito sul palco degli Emmy per celebrare il ricordo di Matthew Perry. Tutti si aspettavano un omaggio, ma nessuno dei colleghi-amici ha preso ufficialmente parola. Rouzan-Clay, intervistata da The Hollywood Reporter, ha spiegato che “si tratta di una perdita ancora fresca per loro” e ha aggiunto: “Ne abbiamo parlato nelle prime fasi, ma posso immaginare, dal loro punto di vista, che stiano affrontando il lutto per la perdita di una persona a cui erano davvero vicini. Non posso parlare per loro, ma dobbiamo tutti rispettare il fatto che fossero come una famiglia. Probabilmente era un po’ troppo presto“.

Nonostante non ci siano state dichiarazioni ‘sotto i riflettori’ da parte degli attori di Friends, non è mancato il ricordo da parte dell’organizzazione che, durante l’esibizione di Charlie Puth e The War and Treaty, nella quale è stata intonata la canzone caratteristica della serie televisiva, ha fatto apparire il volto di Perry sullo schermo. Non è ancora il momento giusto per il cast, dunque. Anche se viene da penare che, oltre ‘all’elaborazione del dispiacere’ per la perdita di una persona a loro cara, potrebbero aver inciso le insistenti voci di “violento manipolatore” che, sempre di più, stanno circolando sull’attore.