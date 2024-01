35mila euro di multa per Arnold Schwarzenegger che è stato fermato all’aeroporto di Monaco di Baviera. Il motivo? Aveva con sé un orologio di lusso, non dichiarato alla dogana. L’obiettivo era metterlo all’asta a Kitzbühel, Austria. Un portavoce dell’ufficio doganale ha dichiarato che Schwarzenegger “avrebbe dovuto dichiarare l’orologio, perché si tratta di un’importazione”. L’ex governatore della California ha commentato l’accaduto con il quotidiano Bild: “Questo è il problema di cui soffre la Germania. Si vedono tanti alberi, ma non si coglie la foresta”. Una variazione del “dito e la luna”? L’ex attore intendeva dire che l’orologio era destinato a un’opera di beneficenza. La metà della somma chiesta per il prezioso oggetto sarebbe stata pagata in contanti e dunque Schwarzenegger sarebbe stato accompagnato in banca proprio da un funzionario della dogana. Uscito dall’aeroporto dopo le tre ore nelle quali è stato trattenuto, l’ex governatore della California pare abbia fumato uno dei suoi amati sigari, rilassato.