Laura Pausini dimostra sempre che non è solo una popstar di importanza mondiale ma anche una donna gentile e disponibile. Oltre all’incantevole voce, capace di far emozionare un pubblico eterogeneo in termini di età e nazionalità, un’ulteriore caratteristica che ha permesso alla cantante di avere un rapporto molto ‘intimo’ col proprio pubblico, è stata la disponibilità e la gratitudine sempre restituita ai propri, affezionati, ascoltatori.

Terminata una sua esibizione, la cantante è stata immortalata in macchina, ferma ad un semaforo. La fan che si è accorta della presenza della Pausini si è munita del telefonino per riprendere una scena più unica che rara. “Ho visto 5 date“, le ha detto, abbassando il finestrino, la ragazza che ha avuto la fortuna di averla affianco in attesa dello ‘scattare del verde’. “Davvero?”, ha risposto la cantautrice in un insieme di gioia ed incredulità. “Sì Laura, per te qualsiasi cosa”, ha replicato la fan. Verso la fine del filmato pubblicato su TikTok, la Pausini è ripartita con l’auto. Ha nuovamente ringraziato i sostenitori per il supporto dimostrato e gli ha fatto loro una, ‘materna’, raccomandazione: “Andate piano”, ha detto.

Il filmato è presto diventato virale. Sulla piattaforma, in moltissimi hanno commentato in maniera positiva e con un pizzico di sana invidia, il fortuito incontro: “Ma solo io non riesco ad incontrarla…”, ha scritto sconsolata una. E ancora: “L’umiltà di questa grande Artista unica al mondo“, si legge.