È di nuovo quel periodo dell’anno: ovunque ti giri, in molti sono a letto con la febbre, il raffreddore o la tosse. Dopo aver rovinato le vacanze di Natale e Capodanno a molti, l’influenza continua a galoppare in Italia: il ritorno a scuola e in ufficio ha dato una nuova spinta ai contagi, ma secondo gli esperti il picco dell’epidemia non è ancora stato superato. E, nel pieno della flu season, TikTok ha tirato fuori un nuovo trend, un po’ salutista un po’ cucina in pillole: le immunity bomb (o immunity shot). Un concentrato a base di zenzero, curcuma e agrumi da preparare in casa che promette di rafforzare le nostre difese immunitarie. Ma veramente un ginger shot al giorno può levarci l’influenza di torno?

Cosa sono (e come si preparano) le immunity bomb di TikTok – Val la pena di fare una debita premessa: i video di TikTok non possono mai sostituire il parere di un medico, specialmente quando di parla di salute e di nutrizione. Gli esperti ricordano che l’arma più efficace che abbiamo a disposizione contro l’influenza resta il vaccino; senza poi trascurare le norme igieniche che abbiamo imparato ad adottare durante la pandemia, come mascherine e lavaggio frequente delle mani. Per qualunque dubbio su sintomi, farmaci, vaccinazioni e contagi, poi, c’è sempre il medico.

Intanto, però, nei feed social sempre più persone raccontano le terribili influenze che li hanno costretti a letto e sempre più content creator rispondono: “Ti ammali spesso? Prova questo succo, costa meno di qualunque integratore da farmacia!”. Immunity cube, immunity bomb, flu fighter: cambiano i nomi, ma di fatto si tratta della stessa cosa. Sono una versione invernale e aggiornata dei ginger shot, gli shottini di zenzero tanto amati dalle star. Oltre allo zenzero, infatti, questi concentrati multivitaminici contengono miele (il più tradizionale rimedio casalingo per alleviare tosse e mal di gola) limoni e arance che spesso vengono frullati interi. se volete replicare la ricetta, assicuratevi che siano frutti dalla buccia edibile. Non manca poi un cucchiaino di curcuma, un altro superfood amato per i suoi effetti antinfiammatori, antiossidanti e antiipertensivi. Inoltre, la curcuma regala ai frullati e alle centrifughe quel tipico colore giallo oro che li rende così riconoscibili. I più audaci aggiungono alla miscela anche l’aglio, un po’ di peperoncino o una spruzzata di pepe.

Una volta centrifugato e filtrato il tutto, si può bere subito. Oppure, suggeriscono le più scaltre tra le creator, congelare negli stampini da ghiaccio in modo da avere ‘cubetti della salute’ da consumare durante tutto l’inverno. A rendere gli immunity shot così virali contribuisce sicuramente il colore brillante (super instagrammabile!) la facilità di preparazione e quel senso di ‘fatto in casa’ che istintivamente associamo a cose buone e salutari. Un rimedio della nonna, insomma, a misura di TikTok.

I consigli dell’esperto per rafforzare le difese immunitarie – Abbiamo chiesto alla dottoressa Barbara Paolini, presidente ADI e direttore Unità operativa dietetica e nutrizione clinica dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese, se questi ‘cubetti anti influenza’ possano avere qualche effetto benefico. “Gli agrumi contengono vitamina C che, come sappiamo, è l’antiossidante per eccellenza, un antinfiammatorio e stimola le difese immunitarie – spiega a FQMagazine – Lo zenzero ora va molto di moda e in effetti è un buon alimento, perché ha delle ottime proprietà antinfiammatorie e digestive. Diciamo che allora non fa male, anzi tutt’altro, ma non ha sicuramente proprietà miracolose”. Bisogna anche ricordare che il sistema immunitario ha un funzionamento articolato e complesso: non c’è nessuna equazione automatica tra il mangiare certi alimenti e l’evitare il contagio dei virus. In tema di frutta e verdura, poi, non è necessario frullare tutto, anzi: si assorbono le stesse sostanze (oltre alle fibre) anche consumandola normalmente durante i pasti. Va benissimo l’arancio a spicchi, non c’è bisogno di spremerlo e ridurlo a un cubetto surgelato. “Consideriamo che le vitamine e le sostanze antiossidanti sono estremamente delicate, quindi meno si manipolano e meglio è. Luce e calore distruggono queste qualità. Se noi centrifughiamo tutto, poi lo filtriamo e magari lo lasciamo per un po’ di tempo in frigo, ne resta ben poco”.

Le difese immunitarie si ‘allenano’ a tavola giorno per giorno, con un’alimentazione varia ed equilibrata. “La natura ci viene incontro, regalandoci in inverno frutti e verdure che contengono più zinco, più zolfo, più betaglucani, tutti principi attivi che aiutano a difenderci dai malanni invernali. I prodotti di stagione non devono mai mancare nel piatto”. In ogni caso, per ricalibrare la propria dieta è meglio consultare un medico, piuttosto che TikTok.