Una “gaffe” quella in cui è incappato Fedez, il noto rapper che ha anche un podcast dal titolo “Muschio Selvaggio“. Il fatto è avvenuto durante l’ultimo episodio – il numero 137, “Ludopatia e politicamente corretto” – insieme a David Parenzo e IlGabbrone. Cos’è accaduto? Come riportato da Adnkronos, a un certo punto gli invitati e i conduttori stavano parlando dei social network e delle regole che andrebbero rispettate anche sulle piattaforme. “Esatto ad esempio, questo qua, che è il prossimo che vado a pigliare, si chiama Davidone. Io e lui abbiamo una lunga storia su X (ex Twitter, ndr) perché già una volta mi aveva detto che era contento che mi fosse morto il cane. Lui dice: ‘Eccomi, ci metto la faccia così posso finalmente dire, assumendomi le mie responsabilità, che godo per il problemino al pancreas di Fedez'”. Poi, mostrando la foto in camera (ma adesso quella parte è stata blerata), ha aggiunto: “Ecco Davidone questa è la tua faccia di ca**o. Sai cosa mi manca oltre alla tua faccia da ca**o? Il tuo nome e il tuo cognome, amico mio. Quando avrai i cogl**oni di fare nome e cognome, potrai identificarti come uomo, capisci?”. Ma la foto mostrata apparteneva ad un’altra persona. Trattandosi di un profilo fake, l’immagine non corrispondeva a nessun Davidone bensì a Wazza, tifoso interista famoso su Twitter (dove conta più di 21mila follower). Proprio qui, poco dopo le ore 13 di lunedì 15 gennaio, Wazza ha scritto: “Mi sa che abbiamo un problema. Ho già provveduto a querelare tal Davidone, ma mi sa che quella non è la sua faccia da ca**o, ma la mia. Come la mettiamo?“. Poi ha spiegato che si recherà in questura nelle prossime ore. Quindi, in un altro tweet: “Meme a parte ragazzi quello che ha fatto il signor Fedez e la trasmissione Muschio Selvaggio è di una gravità pazzesca. C’è chi non regge il peso della pubblica gogna… ci siamo capiti. Letteralmente ogni social intasato, whatsapp e quant’altro. Ovviamente mi muoverò nelle sedi opportune, ma sono molto turbato dalla cosa.”.

Sempre durante il podcast, ma poco dopo, Fedez aveva anche spiegato: “Andrò dalla mamma, dalla fidanzata, dal datore di lavoro di Davidone e dirò: ‘Vi sembra normale quello che fa questa persona qui?’. Lo so che farò abuso di potere. Se tocchi i miei figli io ti devasto. Non me ne frega un ca**o. Farò qualcosa di illegale? Non me ne frega un ca**o”. Quindi Fedez aveva detto: “Se io già avessi saputo chi erano queste persone, avrei denunciato e basta. Se fossi una persona normale non avrei strumenti per difendermi. Questo è un privilegio e non è normale”. “La battaglia è assolutamente giusta”, il commento di Parenzo.

Di nuovo il cantante: “A me ne scrivono di ogni. Ma infatti quando mi dicono ‘eh tu hai esposto tuo figlio’.. ma non era mai successo. È successo con la cosa del calcio. Semplicemente, essendo noto, ha scatenato questa ironia qua. Io non giustifico, ragazzi come si fa a giustificare una cosa del genere? A me puoi augurare tutti i cancri del mondo, non me ne fotte una sega. Però se tocchi i miei figli in questa maniera qua, a me non sta bene”, lo sfogo. Il riferimento era al vergognoso episodio in cui Leone, il primogenito di Fedez e Chiara Ferragni, era finito nel mirino degli hater. Al momento non risulta alcun commento pubblico da parte di Fedez sulla vicenda.