Dopo l’avvio dell’inchiesta sulla sponsorizzazione tra la Balocco e Chiara Ferragni, l’imprenditrice digitale è tornata sui social con un post su Instagram. “La quiete dopo la tempesta”, direbbe Leopardi. Anche se il terremoto mediatico attorno alla blogger non sembra essere terminato, anzi. La Ferragni si mostra sorridente, come a cercare un “punto di ripartenza” con molti dei followers che poter aver perso fiducia. C’è una novità però: la designer ha tolto la possibilità di commentare le sue foto.

Una scelta ‘più unica che rara’ quella di Chiara, che ha fatto del rapporto col proprio pubblico uno degli elementi che le ha permesso di avere un enorme seguito sul web e non solo. Scelta preventiva, dunque? Nel post compaiono i figli Leone e Vittoria, mamma Marina e la sorella Valentina felici e giocosi in una località montana. Negli scatti e nelle stories dell’influencer non è passata inosservata l’assenza del marito Fedez.