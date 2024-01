Continua a far parlare tutta la vicenda relativa a Chiara Ferragni e al Pandoro Gate. C’era da aspettarselo visto che Ferragni è l’influencer italiana più famosa nel mondo, nonché imprenditrice digitale ed esempio per moltissime persone. Tutti parlano, tranne l’influencer. Per Ferragni, evidentemente, non dev’essere un momento facile, nonostante sui social stia cercando di tornare con un’apparente normalità. Intanto in tv nasce “un caso”. Quello relativo al dogsitter dei Ferragnez. L’inviato di Pomeriggio Cinque, Michel Dessì, sta seguendo la vicenda per il programma condotto da Myrta Merlino. Non essendo riuscito a intercettare i diretti interessati, si è in qualche modo “accontentato” del loro dogsitter. Come ha reagito lui? Dessì, interloquendo con Merlino, ha esordito: “Vuoi vedere Paloma? (il cane, ndr)”. “Certo, è bellissima”, ha replicato la conduttrice. Che poi ha aggiunto: “Anzi infilale un messaggino nel collare per Chiara, tipo messaggio nella bottiglia“. Quindi, avvicinandosi al dogsitter, ha detto: “Non voglio disturbare neanche chi lavora, non voglio essere invadente”.

Fedez avrebbe dovuto continuare a mantenere un decoroso silenzio. Ma questa roba qua è francamente imbarazzante. #Pomeriggio5 pic.twitter.com/Dr9C3Z7Kk3 — giovanni mercadante  (@giuvannuzzo) January 10, 2024

L’accompagnatore allora ha lasciato che il giornalista accarezzasse il cane: “L’hanno portata a giocare almeno lei esce e si fa vedere – le parole del giornalista al dogsitter -. Mi scusi se l’abbiamo disturbata”. “Va bene però io devo dire una cosa: dopo giorni e giorni d’indagini il tuo unico contatto è rimasto Paloma“, ha aggiunto Merlino ridendo. Il siparietto da CityLife – il prestigioso quartiere milanese dove vivono i due insieme agli amati figli Leone e Vittoria – è diventato virale. Tutto è accaduto a poca distanza dalla polemica sollevata da Fedez: “Ah le priorità dell’informazione italiana”, le sue prime dichiarazioni sui social, a cui ne hanno fatto seguito delle altre sullo stesso tono. Logicamente è anche arrivata la replica di Merlino che, proprio dallo studio Mediaset, ha detto: “Fedez, con tutto il rispetto enorme che porto per voi, quando tu fai notizia per tutta la vita e quando i mass media ti servono molto quando le cose vanno bene, purtroppo i mass media ci sono nella buona e nella cattiva sorte. E il fatto che tua moglie sia indagata per truffa aggravata è una notizia, in un Paese in cui Chiara Ferragni è una potenza sia dal punto di vista delle opinioni che dal punto di vista del budget [..]”. Un botta e risposta che sembra non terminare e che, c’è da scommettere, farà ancora parlare. Chissà cosa accadrà durante la nuova puntata del programma, nel pomeriggio di oggi, 11 gennaio.