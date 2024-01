C’era grande attesa per l’annuncio che da quasi due settimane aveva incuriosito, e non poco, il pubblico della Bobo Tv. Fin dall’inizio del 2024, attorno alla figura di Vieri e della sua ‘televisione 2.0’, si respirava aria di cambiamento. Nel giorno in cui i tre ex colleghi ed amici Adani, Cassano e Ventola si sono riuniti per fare il “punto della situazione” durante un pranzo, il profilo social del programma lanciato da Bobo, ha pubblicato un post su Instagram dov’è stata rivelata la tanta attesa novità. Il formato del programma dell’ex Inter cambierà radicalmente. Il nome non sarà più lo stesso. Da Bobo Tv, la rubrica si chiamerà Bobo Tv Channel.

La svolta non sarà semplicemente un’apparenza nominale. Vieri, infatti, ha sempre spiegato di aver intrapreso questo nuovo percorso in ‘solitaria’, anche per variare i temi da affrontare durante le chiacchierate, attirando un pubblico maggiormente eterogeneo. Il ‘nuovo’ Talk Show avrà appuntamenti fissi durante tutta la settimana. Calcio sì, ma non solo. Si parlerà anche di padel, gaming e molto altro. Al posto del quartetto del “Calcio con la ‘F'”, il team di collaboratori a disposizione di Bobo sarà molto più ampio. “Sarà un grandissimo 2024 per la Bobo Tv Channel che cambia completamente pelle e si presenta al pubblico con 7 programmi fino a raggiungere, nell’arco di 12 mesi fino a 15 proposte. Darò spazio a voci diverse, ho deciso di cambiare la prospettiva della Bobo Tv Channel facendo un passo indietro con il mio programma dando una trasversalità di contenuti sempre più ampia. L’offerta si amplierà ulteriormente nel corso dell’anno, per offrire agli utenti e ai tanti fan una proposta trasversale che sia completa e varia. Sono molto contento di intraprendere questa avventura con grandi professionisti e talentuosi personaggi!”, ha detto l’ex bomber.

La strada è oramai tracciata. Dopo i primi mesi di assestamento, dove la Bobo Tv ha registrato alti e bassi, lo show di Vieri è pronto a ripartire in grande stile. Con l’ambizione di diventare a tutti gli effetti un canale con palinsesti giornalieri, i nuovi contenuti annunciati partiranno dal lunedì sera con “Che calcio dici?“. Gli ospiti saranno personaggi molto influenti nel mondo del web calcistico come Luca Mastrangelo, Edoardo Mecca, Daniele Brogna, Gabboman e il fratello Fabio e Arbitrino, che commenteranno i temi più caldi della Serie A. Il martedì, alle 21, toccherà a “Dimensione Calcio“, volto al calcio femminile con Katia Serra e Martina Angelini. Il giorno seguente, alle 14, sarà il turno di “Le Rompipalle” con Chiara Carcano e Arianna Bertoncelli, seguito poi da “W il Padel” in collaborazione con Italy Padel Tour, Padelisti Anonimi, Quelli del Padel e Rocio Rodriguez.

Giovedì, invece, “Doppio Passo” con Davom23, Luca Toselli, Football Meta, Alesia, Il Critico, FantaTia, in cui ci sarà uno sguardo sul calcio italiano ed internazionale. Non mancheranno anche i consigli sulla formazione da schierare al fantacalcio. Alle 21, l’altra grande novità: spazio per il ciclismo con Vincenzo Nibali, Domenico Pozzovivo e Lello Ferrara che condurranno “Lo squalo all’attacco“. Venerdì alle 18 si chiude con “Pixels & Bytes“, il nuovo format tecnologico dedicato al mondo Gaming e Hi-Tech che ‘strizza l’occhio’ ai giovani della Generazione Z. Le primissime, ed importanti, novità sono state annunciate. In attesa di capire quale sarà il ruolo di Vieri, in molti si chiedono se la ‘nuova’ Bobo Tv Channel riuscirà a mantenere la curiosità del pubblico nel corso del tempo.