Elisabetta Gregoraci è abituata agli haters. Ma non si significa che sia meno fastidioso averci a che fare. Così, al Corriere della Sera, ha raccontato di come certe voci sul fatto che le sue conduzioni televisive siano legate agli “appoggi” dell’ex marito Flavio Briatore l’abbiano irritata: “È una cosa che mi ha fatto ridere e poi anche arrabbiare: lui nemmeno sapeva che avrei fatto questo programma. Quando l’ho chiamato per dirgli che girava questa voce, ha risposto solo: roba da matti. Sono separata da sei anni, ho un rapporto molto bello con lui ma sono da sempre una donna indipendente: lavoro da quando sono piccola e non ho mai dovuto dire grazie a nessuno. Briatore mai mi ha aiutata nella mia vita lavorativa se non per la popolarità che è arrivata stando con lui, all’inizio”. Gregoraci sta per tornare su RaiDue a timone di Made in Italy assieme a Gigi e Ross. La conduttrice ha spiegato: “Non avere il problema di pagare le bollette non significa non avere problemi. Io ho iniziato a frequentare ospedali quando avevo dieci anni per curare mia mamma, ho perso persone molto importanti e ho una vita abbastanza intensa, con gente che lavora per me quindi ho la preoccupazione che le cose vadano sempre in un certo modo, anche per loro”.