“Nel mio silenzio sono rimasta per più di due anni e mezzo, la mia storia è molto complessa, come la mia persona e non mi vergogno di dirlo, perché credo che ognuno a modo suo lo sia”: inizia così lo sfogo di Sara Barbieri, fidanzata (o forse ex) di Fabrizio Corona. La 23enne scrive a lungo e in molti associano le sue parole alla fine della storia con l’ex re dei paparazzi. “In questi anni sono rimasta a guardare, osservare, visto situazioni che credevo per me fossero ‘esperienze di vita’ quando giorno per giorno mi hanno fatta sentire fuori dal mondo e il mondo me lo sono creata dentro di me, isolandomi e allontanandomi da tutto e tutti, pensando che fosse l’unico modo per proteggere chi mi voleva davvero bene”. Impossibile dire se il riferimento sia a Corona. Barbieri continua: “È un loop e quando ti svegli hai paura di affrontarlo e ritornarci sembra la strada più semplice per non affrontare la sofferenza. Non ho mai condiviso troppo della mia vita personale perché odio il modo in cui vengono usati i social. La gabbia dorata tanto giudicata mi ha distrutta giorno per giorno“. La 23enne aggiunge di non credere “nelle vendette” ma nel “prendersi cura di se stessi” e conclude: “La miglior vendetta è cambiare ‘occhiali’, cadere, reagire e soprattutto vivere”.