E’ morto il tiktoker Salvatore Marino. Il motivo del decesso non è stato spiegato anche se il giornalista Pino Grazioli, grande amico del defunto, ha detto che il 60enne sarebbe stato colpito da un infarto. Milioni e milioni di visualizzazioni hanno contraddistinto il successo, quasi inaspettato, da parte di Salvatore: il creator era diventato virale grazie ai suoi video in cui provava diversi simpatici filtri ma, soprattutto, per via dei suoi “urli liberatori“. Ed è proprio uno di questi suoi video che ora, dopo la notizia della sua scomparsa, suona come un funesto presagio: nella clip, registrata poco prima dell’inizio del 2024, Marino provava proprio uno dei nuovi filtri di TikTok che funzionava da previsione per l’anno, con una serie di emoticon che comparivano per “predire” come sarebbe stato. E proprio una di queste emoticon ha avuto il ruolo di funesta premonizione. Tra la serie di emoji comparse nella ‘challenge’ di Salvatore, l’ultima raffigurava una bara. Una coincidenza tanto cruda, quanto inimmaginabile per Marino, che in risposta aveva fatto scongiuri in dialetto napoletano.

“Ringraziamo tutti per il supporto che ci state dando”, è il messaggio pubblicato sulla piattaforma cinese da un utente che parrebbe essere uno dei suoi parenti. Nei commenti sotto agli iconici video pubblicati da Marino, moltissimi followers hanno espresso vicinanza nei confronti ‘dell’urlatore di TikTok‘. “Riposa in pace maestro dell’urlo liberatorio, grazie mille per avermi fatto ridere e avermi reso la vita migliore, mi mancherai molto”, ha scritto uno dei suoi fan. “Se volessi raccontare un po’ la mia vita e parlare di quello che mi manca, sia con la salute sia con i soldi, sicuramente qualcuno mi potrebbe aiutare. Se vi faccio vedere le mie gambe, se vi dico come sto, come riesco ad andare avanti, sicuramente qualcuno cercherebbe di aiutarmi. Io penso, però, che per prima cosa bisogna essere persone che devono affrontare le cose con le proprie forze, non con la forza degli altri. Con la forza degli altri siamo tutti bravi”, aveva detto Salvatore in un recente filmato.