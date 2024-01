Il rientro dalle vacanze natalizie ha un sapore dolceamaro per i tanti fan de “Lo zoo di 105”. La trasmissione radiofonica che dal 1999 tiene compagnia agli ascoltatori di Radio 105 sarebbe dovuta tornare in onda l’8 gennaio con nuove puntate, ma così non è stato. Al suo posto una compilation con momenti di vecchie puntate. A chiarire cosa sta succedendo è Marco Mazzoli, conduttore della trasmissione nonché vincitore dell’ultima edizione de L’isola dei Famosi.

IL CHIARIMENTO DI MAZZOLI E NOISE – In un video pubblicato sulla pagina social de “Lo zoo di 105” Mazzoli con il collega e amico Marco Noise fa sapere: “Abbiamo avuto un po’ di problemi con la nostra meravigliosa azienda. Non tanto noi che siamo in evidenza, ma il resto della squadra e, come ho scritto sulla mia pagina, noi siamo una famiglia veramente e quindi ci siamo uniti tutti per la causa, e stiamo cercando di risolverla, questo provoca uno slittamento della ripartenza della stagione. Speriamo di risolvere nelle prossime ore perché abbiamo voglia di tornare in onda”. Noise aggiunge: “Noi siamo compatti e come una vera squadra ci dobbiamo muovere per risolvere i problemi. Noi siamo qui a lavorare, lo so che vi stiamo creando un disservizio, però se non ci facciamo rispettare adesso, non ci facciamo rispettare più. Quando tuo fratello c’ha bisogno, ti devi sbattere”.

Nelle scorse ore Marco Mazzoli sul proprio profilo personale aveva già accennato ai problemi che impedivano il ritorno in onda del programma radiofonico: “Oggi alle 14 molti di voi rimarranno delusi (lo siamo anche noi). Lo Zoo di 105 è formato da una squadra molto unita e anche se spesso litighiamo tra di noi, resta un legame indissolubile. Siamo veramente una famiglia, mi dispiace che ci rimetterete anche voi, ma è per una buona causa”.

PROBLEMI CON I CONTRATTI? – Come riporta il sito Fm-world.it citando una storia Instagram – non più visibile – del conduttore ci sarebbero controversie circa il rinnovo dei contratti di quanti lavorano alla trasmissione: “Fingiamo che lo Zoo sia un’azienda, una società composta da tanti liberi professionisti. Io sono l’amministratore delegato che ha il potere decisionale su tutto quello che è artistico, ma non su tutto quello che riguarda i compensi. Ognuno di noi tratta il proprio contratto direttamente con la radio. Ci sono contratti annuali, che devono essere rinnovati qualche mese prima e discussi per capire se i termini vanno bene, sia da una parte che dall’altra” avrebbe spiegato Mazzoli. “Questa cosa non è avvenuta, sono stati presentati i rinnovi proprio il giorno prima che chiudessimo la stagione ed erano più o meno quelli di prima, senza considerare che molti dello Zoo, a causa della pandemia, hanno dovuto tagliare lo stipendio del 15%. Si aspettavano tutti che almeno quella parte venisse reintegrata, e non lo è stata. E quindi da lì è scoppiato il bordello”.