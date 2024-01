Maria Grazia Cucinotta in preghiera con la sedicente veggente della Madonna di Trevignano. Nelle scorse ore è stato pubblicato online un video risalente al novembre del 2021 dove l’attrice appare sulla collina di via Campo davanti all’altare e abbracciata a Gisella Cardia. Attorno a loro decine e decine dd persone in preghiera. L’interprete de Il Postino è da sempre stata devota della santona laziale e nel filmato viene ritratta sotto un ombrello aperto per la pioggia, mentre intona il Salve Regina diffuso dagli altoparlanti.

Tra le due donne sembra esserci molta confidenza tanto che si scambiano diversi sorrisi e l’abbraccio sembra profondo e sincero. Le immagini risalgono comunque al 2021, quindi in nel periodo antecedente al momento in cui Gisella Cardia, il cui vero nome è Maria Giuseppa Scarpulla, è finita nell’occhio del ciclone con la denuncia di un ex fedele che si è sentito raggirato dopo la donazione di 120mila euro. Va precisato che la diocesi di Civita Castellana, che sta studiando i presunti miracoli della sensitiva, non ha ancora formulato una sentenza a riguardo, ma ha ripetutamente sconsigliato ai fedeli la partecipazione ai raduni per le apparizioni della Madonna di Trevignano.