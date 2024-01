Essere dei genitori, al giorno d’oggi, è (o almeno dovrebbe essere) segno di grande responsabilità. Un percorso umano e fomtativo di crescita, confronti e valori. E sui social gli esempi e le storie raccontate non mancano, storie anche molto criticare come quella di Iyah e Rafal. La coppia di tiktoker proveniente dall’Arizona (lei 24 anni, lui 46 anni) si diverte a mostrare quotidianamente la vita famigliare. Un nucleo allargato, dal momento che Rafal ha già una figlia di 23 anni. Tra l’attuale fidanzata e la primogenita infatti, oltre a esserci solamente un anno di differenza, ci sarebbe anche tanta complicità. “Loro sono come migliori amiche”, ha raccontato lo stesso Rafal nel 2021 al Daily Mail.

In questi ultimi 3 anni Iyah e Rafal sono diventati genitori e, in occasione delle festività natalizie, il padre si sarebbe lasciato sfuggire un’uscita davvero incommentabile. Il video originale, poi rimosso dal profilo TikTok della coppia, è stato inondato da commenti di utenti che hanno (giustamente) condannato le dichiarazioni del padre. La moglie, una volta rincasata da una sessione di shopping, ha voluto registrare un video in cucina con il bimbo in braccio. “Sono appena tornata dal negozio e mio marito mi fa: “Ti sei divertita?”. Questo era l’altra metà del mio regalo di Natale “.

Rafal, evidentemente sorpreso dalle dichiarazioni di Iyah, ha così ribattuto: “Sei stata via per ben due ore e io ho fatto da babysitter. Il tuo regalo è stata la libertà. Ti amo”. E con tanto di bacio sulla guancia, tra risate e pernacchie, ha terminato il discorso con una frase ad effetto: “Il più grande regalo per una mamma”.

Inevitabilmente queste frasi hanno fatto rumore tra utenti, colleghi influencer e appassionati di social. È giusto nel 2024 scaricare tutte le responsabilità sulla figura della madre? Ritenersi babysitter quando si sta svolgendo il ruolo da genitore? “Regalare la libertà” ad una donna nel 2024? A questi quesiti ha risposto anche un utente dal nome Shwanda che, duettando con il video originale, ha dichiarato: “Questi uomini non vogliono essere padri, vogliono solo che le donne siano madri. Gli piace l’idea che lei non possa alzarsi al mattino e uscire di casa e fare ciò che vuole. Per questo ci sono uomini che decidono di mettere incinta la moglie, perché sono insicuri e vogliono rallentarla, essere certi che non vada da nessuna parte”. C’è anche chi invece preferisce mettere in guardia altre donne consigliando addirittura un cane: “Prendete un cane quando ancora vi state frequentando: se non fa la sua parte per prendersene cura allora è il momento di scappare”.