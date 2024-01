Mangiando patatine fritte sul pavimento di un hotel di lusso Nicole Kidman ha capito che l’amore della sua vita non era Tom Cruise. La rivelazione della star hollywoodiana è presente nell’estratto del suo libro 50 Oscar Nights pubblicato dal Daily Mail. La Kidman torna con la memoria alla notte degli Oscar del 2003 quando vinse nella categoria per la miglior attrice per The Hours. Vita professionale alle stelle, ma vita personale sotto i tacchi. “Dopo la vittoria del mio primo premio Oscar sono andata in hotel e ho ordinato del cibo da asporto e l’ho mangiato sul pavimento del Beverly Hills Hotel”, riporta l’estratto del libro.

“Mi sono letteralmente seduta sul pavimento dell’hotel mangiando patatine fritte e un hamburger e sono andata a letto prima di mezzanotte. È stato allora che l’ho capito: io avevo bisogno di trovare il mio amore; ho bisogno di un amore nella mia vita. E non era mio marito (Tom Cruise ndr.)”. “Se mai vincessi di nuovo, ve lo dico, starei fuori per 24 ore”, prosegue l’attrice. “Non sono mai stata una ragazza che ama far festa, quindi stavo per saltare la festa di Vanity Fair che si tiene dopo la premiazione degli Oscar, e tutti mi hanno detto: “Devi andare. Devi passeggiare tra gli invitati portando il tuo Academy Award e mostrarlo in giro”. Allora io sono letteralmente entrata nella location, l’ho portato in giro. Ero completamente sopraffatta, emotiva, tremante e non mi è piaciuto. Mi sono quasi scusata, il che è così stupido. Vorrei essermi goduta di più quel momento”.