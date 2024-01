imbarazzante il silenzio della presidente Giorgia Meloni che non riesce a dire una parola di condanna. A preoccuparci sono le ambiguità di questa destra che torna indietro rispetto a quando riconosceva il fascismo come male assoluto. Meloni resta in ostaggio del suo passato da cui continua a non voler prendere le distanze”. Ad attaccare è stata la segretaria Pd Elly Schlein, nel corso del Question time alla Camera nsull’saluti romani e del rito del “Presente!”. “Èella presidenteche. A preoccuparci sono le ambiguità di questa destra che torna indietro rispetto a quando riconosceva il fascismo come male assoluto. Meloni resta in ostaggio del suo passato da cui continua a non voler prendere le distanze”. Ad attaccare è stata la segretaria Pd, nel corso del Question time alla Camera nsull’ adunata nera di Acca Larentia , di fronte al migliaio di persone schierate in formazione militare, trae del rito del “Presente!”.

Schlein ha accusato anche il presidente del Senato Ignazio La Russa: “ Cerca di legalizzare il saluto fascista, un insulto a chi ha fatto la Resistenza in questo paese e ha dato la vita per la libertà e la democrazia”. E ancora: “Non raccontateci come fa l’onorevole Fabio Rampelli che sarebbero cani sciolti. Sono un branco organizzato con cui siete andati a spasso per anni e che ha nostalgia del disciolto partito fascista. Non dimentichiamo Meloni nel 2008 accompagnata ad Acca Larentia da Rampelli e Castellino, condannato a più di 8 anni di reclusione per l’assalto alla Cgil. Mentre i vostri deputati che inneggiano al duce giocano con le pistole a capodanno, mentre i vostri sottosegretari citano Mussolini e i vostri capigruppo citano Marinetti siete gli stessi che tagliano pensioni e la sanità e sviliscono il lavoro”.