“Tutti i ragazzi sono bugiardi, quindi devi sceglierne uno che sia ricco e ti svegli con fiori e Louis Vuitton ogni giorno“: si potrebbe definire il motto di Soudi Al Nadak, 26enne originaria di Horsham, nel West Sussex, che si è traferita a Dubai per amore del suo ricchissimo marito, Jamal Al Nadak, 32 anni. Soudi racconta la sua vita “a 5 stelle” su Tik Tok. Si fa chiamare Soudi Peat e racconta le sue gesta col claim “un altro giorno nella vita di una moglie di un milionario che vive a Dubai”. È il Daily Mail a raccontare la storia della ragazza con 1,2 milioni di follower su Tik Tok. E non è l’unico caso narrato dal tabloid: c’è anche la britannico-iraniana Safa Siddiqui, appassionata di moda, che vendeva immobili a Londra e ora vive a Dubai con il ricco marito Fahad Siddiqui. I due hanno partecipato al reality targato Netflix Dubai Bilng.

Tornando a Soudi, nei tanti video caricati sul social media spiega che nel suo matrimonio ci sono delle regole: non si possono avere amici di sesso opposto, si devono conoscere tutte le password dell’altro e condividere la posizione. Limitazioni della libertà personale inaccettabili? Non per lei che mostra felice filmati mentre con il marito girano al centro commerciale: “Il maritino ama fare progetti e farmi mangiare cose buone, così siamo andati da Parker per un brunch e vista la mia indecisione lui ha ordinato tutto il menù, poi shopping”. I commenti sotto ai video? “Dove posso trovare un fidanzato ricco?”, “Mi sono stufata di essere una donna indipendente” e così via. Ma alcuni utenti sono critici: “Non potrei mai”, “Ma sei seria? Ma perché?”.