Si trovava all’Adele’s Café di Magnetic Island (Queensland, Australia), quando ha visto i proprietari del locale cacciare una famiglia con due bambini “a causa del rumore e dei pianti”. Laura Edwards ha raccontato la sua storia a Female e il Daily Mail l’ha ripresa. “Avrebbero potuto invitarli a fare una piccola passeggiata o chiedere ai genitori se avessero bisogno di aiuto e invece li hanno semplicemente cacciati”.È una delle tante storie di locali che non sono accoglienti verso i bambini che abbiamo raccontato. Ma il proprietario del bar, Adrian Dalloste, raggiunto da Female ha dato la sua versione: “I bambini hanno cominciato a litigare perché dovevano dividersi una sola pallina di gelato. Il più grande ha spazzato via dal bancone tutte le conchiglie e gli oggetti che avevamo sistemato. Ha preso una fiaschetta di metallo sempre dal bancone e l’ha tirata sulle piastrelle, mi sono stupito che non si siano rotte. Dopo 15 minuti di questa scena pensavo se ne andassero e invece si sono seduti. È la prima volta in otto anni e mezzo che ho chiesto a qualcuno di andarsene ma c’era veramente troppa confusione. Il papà mi ha detto che i prezzi erano alti, io ho risposto che erano maleducati“. Ancora: “Quanto alla signora che ha raccontato tutto sui social invitando le persone a non venire da noi, non so come abbia fatto a vedere la scena perché era seduta lontana ma a un certo punto si è alzata ed è venuta a dirci che eravamo disgustosi”. E la stessa Edwards ha ribattuto: “Penso che a volte si venga guardati dall’alto in basso quando si hanno dei figli, soprattutto se fanno i capricci, ma a quell’età il loro cervello non è ancora completamente sviluppato e hanno bisogno di aiuto per elaborare le emozioni”.