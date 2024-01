Dal palco di Amici al lavoro in un autonoleggio. I Millennial si ricorderanno di Michele Maddaloni, il ballerino di danza classica che prese parte alla seconda stagione di Saranno Famosi, la prima che – in corsa – venne ribattezzata Amici di Maria De Filippi. Il danzatore in realtà già da qualche anno ha appeso le scarpette al chiodo e oggi è station manager. A influire sulla decisione di cambiare strada è stato il Covid, come rivela lui stesso in un’intervista a TvBlog, e anche qualche bastone tra le ruote trovato lungo il proprio cammino una volta conclusa l’esperienza televisiva.

I PREGIUDIZI DOPO AMICI – “Terminato il talent volevo tornare alla danza classica in teatro, ma non sono più riuscito a rientrare” spiega Maddaloni. “Il teatro mi ha dato tanto e al contempo tolto molto. Non so se ci fosse di mezzo il pregiudizio. Nelle graduatorie trovavo sempre persone più avanti a me. È innegabile che a quei tempi non veniva ben visto di buon occhio il passaggio dalla tv al teatro. In tal senso non ho mai ottenuto una risposta, però penso che un ritorno me lo potessi meritare”.

DA AMICI ALLA CARRIERA IN TV – La danza è sempre stata la sua vita: a 11 anni studiava all’Accademia Nazionale di Roma, poi l’approdo ad Amici su consiglio dell’allora coinquilino Marcello Sacchetta (che in seguito sarebbe diventato ballerino professionista proprio del talent di Canale 5), e l’avvio di una carriera in tv. Per Michele e altri allievi della scuola si aprirono le porte di Buona Domenica, così come la possibilità di partecipare a un tour estivo in tutta Italia ed entrare nelle case degli Italiani attraverso uno spot pubblicitario. Poi le cose cambiarono: “L’effetto Amici si estese per 4-5 anni. Dopo Buona Domenica non feci più niente in tv, un po’ anche per mia volontà. Mi sono dedicato al teatro e ovviamente a livello economico si è ridimensionato tutto”.

LA NUOVA VITA DI MICHELE MADDALONI – Nel 2020 una nuova svolta dovuta alla situazione d’emergenza che ha travolto il mondo intero: “Ho smesso per via della pandemia che portò alla chiusura dei teatri. Partecipavo a delle operette con una compagnia. Una volta arrivato il Covid ho capito che forse era meglio guardarsi in giro e trovare dell’altro. Mi sarebbe piaciuto proseguire, ma mi rendevo conto di quale fosse la mia reale situazione. È stata una riflessione lunga”.

Com’è dunque la nuova vita di Michele Maddaloni? “Lavoro nell’autonoleggio di una grande società che ha grandi filiali in tutta Italia. Sono uno station manager e mi occupo del noleggio di macchine nel breve e medio termine. Sul fronte della vita privata sono fidanzato e convivo con la mia ragazza”. Un ritorno nel mondo dello spettacolo sembra escluso, anche se ammette: “Quattro-cinque anni fa mi sarebbe piaciuto. Mi era venuta la fissa dell’Isola dei Famosi, avevo questa ambizione, adesso mi è passata. Non ci sarebbe il motivo per cui dovrebbero venire a cercarmi, non sono nemmeno un tipo social e in vista. Perché dovrebbero contattare proprio me? In ogni caso, mai dire mai”.