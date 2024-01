Se su OnlyFans per l’immagine di un suo piede pagano fino a 2mila dollari, a Dubai, dove il suo corpo si può vedere in carne e ossa, gli uomini non la notano neanche. Motivo? “A Dubai è pieno di escort, gli uomini non si avvicinano’‘, spiega Antonella Mosetti in una delle stories del suo profilo Instagram. Il suo racconto dagli Emirati Arabi, dove è in vacanza al caldo con alcuni amici, cattura tanti like e commenti. Soprattutto sulla sua bellezza.

“Beautiful”, “Divina”, “Che classe”, “Una dea greca”, scrivono i follower nei commenti alla sua gallery da Dubai. Le immagini sono una più bella dell’altra. Ma a Dubai nessuno la vede. Passa inosservata. Fisico statuario, 48 anni, in una foto la showgirl indossa un abito lungo, traforato e aderente che lascia intravedere le forme. E’ sera, le luci dal basso la illuminano e lei si fa ritrarre davanti al marchio Dior e alla scultura di pantera del ristorante Nammos nella zona di Jumeirah, piena di negozi di brand e locali super lusso.

In un’altra è seduta su una poltrona regale al Billionaire, in top e leggings neri su tacchi vertiginosi. Ancora: è davanti a un albero di Natale argentato e luccicante con un abito mozzafiato, corto davanti e a strascico dietro. Ma le immagini più sbarazzine sono quelle che la ritraggono in bikini in spiaggia con alle spalle la ruota panoramica oppure al tramonto sotto un cielo infuocato a bordo della piscina resort superlusso dove alloggia. La città futuristica che sorge nel cuore del Golfo Persico è meta di di chi si può permettersi il lusso sfrenato: una camera al Buri al-Arab Jumeirah, l’albergo a forma di vela che sorge su un’isoletta artificiale collegata alla terraferma con un ponte, costa 1.300 euro a notte. La ricchezza è di casa a Dubai. E per la showgirl, anche le escort.

L’ex stella di Non è la Rai e Gieffina Vip, mostra le sue forme esplosive senza suscitare, evidentemente, interesse. Con un seguito di 750 mila follower solo su Instagram, Antonella Mosetti non ha certo bisogno di conferme sulla sua avvenenza. Anzi, forse per lei girare tranquilla e inosservata è una libertà in più. E poi c’è OnlyFans, la piattaforma a contenuto erotico dove è una modella creator seguitissima. Spiega così il suo lavoro: “Ho deciso di diventare imprenditrice della mia immagine. C’è l’operaio che si accontenta di un vocale in cui pronuncio il suo nome, e chi mi dà 2mila euro per la foto del mio piede con sopra la schiuma da barba”. A quelli e quelle che la attaccano per questa sua attività a contenuto sensuale risponde: “Sono estremamente libera. Quando vedo ragazze o donne disinibite, o che scelgono di fare del proprio corpo quello che vogliono, supportate da una grande intelligenza, lo trovo un binomio perfetto”.

Antonella Mosetti ha fatto il suo debutto nel mondo dello spettacolo nel 1993, interpretando ruoli minori in alcuni film. La svolta nella sua carriera è arrivata con la partecipazione a Non è la Rai. Da quel momento la showgirl è comparsa in diversi programmi televisivi di successo, tra cui Ciao Darwin, Casa Raiuno, Quelli che..il calcio e il Grande Fratello Vip.