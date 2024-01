“Sembra un porno”, “Sfrutti la moglie nuda per ottenere visualizzazioni in vista del nuovo album”, “Hai finito di umiliarla?”. I follower di Kanye West (Ye) sono indignati. Alcuni davvero arrabbiati e indignati. Perché? Il rapper statunitense, ex marito di Kim Kardashian, ha pubblicato su Instagram le foto della nuova moglie, Bianca Censori, mezza nuda e con atteggiamento da bambola per giochi sessuali.

Più che la nudità di alcune parti del corpo a scandalizzare i fan è lo stile dell’immagine: forte, aggressivo, evocativo del mondo Bdsm (pratiche di sesso estremo basate sull’eccitazione di sottomissione-dominazione, ndr). La donna in effetti sembra esser trattata alla stregua di una bambola. Appare quasi inanimata, come in attesa di essere usata per un gioco erotico di padrona o schiava. A seconda dei desideri del maschio. Cosa indossa e qual è la location in cui è ritratta? In un’immagine la designer di architettura australiana, 27 anni, appare con un collo di pelliccia che le copre appena il seno, un tanga e i gambaletti di nylon sui tacchi davanti a una camera di hotel. Ci sono pellicce sparse sul pavimento. “Niente pantaloni quest’anno”, commenta il rapper.

In un’altra immagine la Censori appare con stivali e body con bretelle nere stringatissime che coprono a malapena i capezzoli. Ha lo sguardo rivolto verso il basso. Sembra per davvero una bambola meccanica, la replicante sexy di un film di fantascienza o di videogame. Dietro di lei si apre la porta di un lussuoso bagno dove predomina il marmo. “Ti è caduto qualcosa?”, scrive Kanye West. In un altro scatto la scena delle bretelle sul seno nudo si ripete ma allo specchio. Questa volta però dietro la Censori appare il marito completamente vestito che sta fotografando la situazione.

Immediate le reazioni dei follower dell’artista. La pioggia di commenti è indignata. I fan si mostrano sgomenti: “Perché mostri tua moglie in questo modo?”, “Ti diverti a umiliarla?”, “E’ tua moglie e la tratti come una bambola dominatrice umana”, scrivono. D‘altra parte, non è la prima volta che l’atteggiamento dell’artista nei confronti della compagna suscita grande indignazione.

Rapper, musicista, produttore discografico, West si è affermato anche nel campo della moda. Ha creato nel 2013, insieme con Adidas la fortunata linea di scarpe Yeezy e in passato ha collaborato da fashion designer anche con aziende internazionali come Nike e Louis Vuitton. Sin dai primi anni di carriera l’artista imprenditore ha provocato eco mediatica per le sue affermazioni pubbliche. Considerazioni sociali, economiche e politiche spesso considerate “fuori dalle righe” e in certi casi addirittura oltraggiose. Ha inoltre sostenuto l’attore Bill Cosby, accusato di molestie sessuali e riconosciuto successivamente colpevole. La moglie Bianca Censori è invece un designer di architettura per il marchio di moda di West Yeezy. Di origine australiana di Melbourne, è entrata a far parte del suo team nel 2020. Si dice che i due si siano conosciuti proprio attraverso il lavoro.

Ai follower però non va proprio giù che la moglie di West sia ritratta ed esposta al pubblico come una bambola erotica. “Significa che non vedi questa ‘nuova moglie’ come una persona – commenta un uomo – la vedi come un oggetto, una sostituzione di plastica, ed è francamente disgustoso. Lei è un essere umano. E tu hai delle figlie. Fai di meglio”. Sul suo ruolo di padre interviene un altro: “Spero che ogni volta che le vostre figlie si sposino, i loro uomini non postino foto come questa per fare di loro delle donne oggetto. Tu allora cosa faresti?”.