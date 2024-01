È venuto a mancare all’età di 80 anni David Soul, celebre interprete del ruolo del detective Kenneth ‘Hutch’ Hutchinson nella famosa serie tv degli anni ’70 “Starsky & Hutch”. La triste notizia è stata confermata dalla moglie, Helen Snell, che ha sottolineato come il sorriso, la risata e la passione per la vita di Soul rimarranno impressi nei ricordi di tutti.

David Soul, nato David Richard Solberg, è stato non solo un volto iconico della televisione, ma anche un talentuoso cantautore e regista nel corso della sua carriera. Oltre al suo ruolo indimenticabile in “Starsky & Hutch“, Soul ha recitato in altre produzioni di successo come Star Trek e “Una 44 Magnum per l’ispettore Callaghan” con Clint Eastwood. L’attore statunitense è deceduto giovedì 4 gennaio, lasciando un vuoto nel cuore dei suoi fan e nel mondo dello spettacolo. La moglie ha comunicato che Soul ha affrontato con coraggio la sua battaglia per la vita circondato dall’affetto della famiglia.

La carriera di David Soul è stata versatile e apprezzata. Inizialmente, ha intrapreso la strada della musica folk, esibendosi insieme a grandi nomi come Frank Zappa e i Byrds. Tuttavia, è stato il passaggio alla recitazione che lo ha portato alla ribalta, con ruoli in telefilm di successo negli anni ’60 e ’70. Il clou della sua carriera è stato, senza dubbio, il ruolo di Hutch accanto a Paul Michael Glaser in “Starsky & Hutch“. La coppia di detective è diventata un’icona della cultura popolare, e il successo dello show ha contribuito significativamente alla fama di Soul.

Negli anni successivi al successo televisivo, Soul ha continuato a stupire il pubblico tornando alla musica, raggiungendo la vetta delle classifiche con brani come “Don’t Give Up On Us” e “Silver Lady”. Nonostante le sfide personali, tra cui un periodo di incarcerazione negli anni ’80 per aggressione alla moglie di allora, Patti Carnel Sherman, Soul è riuscito a rialzarsi e a contribuire ancora al mondo dell’intrattenimento.