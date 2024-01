Se vi capita di dover prendere un volo il 31 dicembre con l’idea di passare il Capodanno in una grande città (Budapest) ma quel volo non parte, che fate? Probabilmente vi arrabbiate. Anche perché magari la partenza – come riporta Leggo – era in origine prevista per il 30 dicembre. Poi il vettore Wizzair l’avrebbe sposatata al 31, ore 22. E già la cosa non sarà stata piacevolissima. Infine, ritardo a causa di un problema tecnico. Così, prima di pensare ai rimborsi, i passeggeri in attesa di partire hanno organizzato una festa in aeroporto, a Bari, con tanto di trenino. E festeggiato lì l’arrivo del 2024.