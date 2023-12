Le feste sono alle porte e quale miglior occasione per scattare delle belle foto, pur non essendo dei professionisti? E se non sapete come fare, vi veniamo incontro con alcuni piccoli-grandi escamotage per foto e video perfetti.

Iniziamo da alcuni consigli degli esperti per quanto riguarda i possessori di iPhone. Max Schenetti di Max&Douglas, ad esempio, consiglia di curare come prima cosa l’inquadratura poiché “tutto dentro il fotogramma ha la sua importanza”. Sfruttate la luce disponibile per “disegnare” il soggetto pensando alle zone chiare come le piú importanti. Infine osservate il soggetto prima di scattare e poi esplorate: muovetevi, avanti, indietro, di lato, cambiate punto di vista e zoom. Emanuele di Mare e Simone Cioè di Crope, invece, pongono l’attenzione sia sugli elementi architettonici per incorniciare il soggetto all’interno dell’ambiente che lo circonda sia, soprattutto, sulla modalità ritratto per sfocare lo sfondo riducendo la profondità di campo e facendo risaltare il soggetto. Logicamente anche la post-produzione può essere molto importante.

iPhone, infatti, permette di applicare filtri e cambiare i colori senza alcuna app. Basta aprire il rullino, scegliere la foto e trovare, sulla destra, la scritta “modifica”. Dalla modifica automatica fino al cambio manuale di esposizione, brillantezza, punti di luce, saturazione e via dicendo. E ricordate: gli effetti Ritratto possono sempre essere ampliati in seguito. Un altro consiglio riguarda le foto ai cibi. La miglior cosa è realizzare gli scatti tenendo la fotocamera al contrario, ovvero bassa. In questo modo la pietanza verrà enfatizzata e il cibo sembrerà ancora più buono e gustoso. Inoltre è possibile scattare una Live Photo. Dalla fotocamera si attiva la funzione con il pulsante in alto a destra. In questo modo verrà catturata una foto “in diretta” con tanto di suoni e movimento, basta cliccarci profondamente per vederli. Sarà quindi possibile anche scaricare il piccolo video invece della foto. Come? Dal rullino, pulsante in alto a destra, “Salva come video”. E infine per le foto di gruppo la miglior cosa è utilizzare il timer, abbassando la tendina in alto delle fotocamera, si troveranno le varie opzioni con i secondi.

Non solo iPhone: cosa fare con Samsung e Huawei

Valeva per iPhone ma ancora di più per Samsung e Huawei: non tutti i telefoni hanno, logicamente, le stesse funzioni e possibilità. Se hai Samsung, ad esempio, e in particolar modo il Galaxy S22 ultra, puoi scattare le foto anche contro il sole perché, grazie alla funzione HDR, si crea un effetto meraviglioso. Un’altra possibilità per i possessori di Samsung è quella di aprire la fotocamera, cliccare in alto a sinistra sulle impostazioni, e poi su “ottimizzatore scena”, “opzioni foto avanzate” e quindi “Foto ad alta efficienza”. Tornando indietro, invece, sempre nelle impostazioni delle fotocamera, si trova “stabilizzazione video” e “HDR automatico”. Entrambe da attivare. Non finisce qui. Per quanto riguarda i filmati c’è anche la possibilità di attivare in “Opzioni video avanzate” i “Video a efficienza elevata”.

Passando a Huawei, invece, recatevi sulla fotocamera e troverete le impostazioni. Da qui potrete, ad esempio, scegliere la risoluzione del video, ma anche le varie modalità: notte, ritratto, foto. Sono inoltre già attivi dei filtri tra cui scegliere ed è possibile aumentare, diminuire luminosità, saturazione e tutti quei piccoli accorgimenti che possono rendere più speciali le vostre foto. Va da sé che più il modello è avanzato e più c’è la possibilità di scattare foto belle, come se fossero professionali. In linea generale, comunque, restano validi i consigli noti ai più: porre sempre l’oggetto dello scatto il più possibile centrato. La fotocamera dev’essere a giusta distanza se si scatta una foto di gruppo: attenzione a non tagliare il viso oppure i piedi. Considerare la provenienza della fonte di luce e, per chi è più esperto, sono disponibili un gran numero di app in grado di modificare le foto con effetti sempre più sorprendenti: 1998 Cam per gli scatti vintage e ancora RetroCam, Carbon e altre app.