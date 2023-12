Chiara Ferragni ha rotto il silenzio. L’influencer è stata paparazzata nella sua prima comparsa pubblica dopo lo scoppio della controversia legata al pandoro Balocco e alle uova di cioccolato di Dolci Preziosi, una bufera mediatica che ha coinvolto anche la magistratura e la Guardia di Finanza. Per giorni, Ferragni ha mantenuto un profilo basso, evitando sia le uscite di casa che la presenza sui social media, ma stamani è stata intercettata dal “Corriere della Sera” mentre si trovava al Parco Sempione di Milano in compagnia dei suoi due bambini Leone e Vittoria e della madre. Di fronte agli obiettivi dei fotografi, l’imprenditrice cremonese si è limitata a dire con un sorriso: “Va bene, dai”.

Per la questione del pandoro “Pink Christmas”. l’Antitrust ha inflitto una maxi multa per pratica commerciale scorretta sia alle due società dell’imprenditrice cremonese sia all’azienda piemontese. Dal punto di vista penale sono aperte inchieste a Milano e a Cuneo, allo stato senza indagati e ipotesi di reato – che potrebbe essere la frode in commercio e non la truffa – , come ipotizzano invece le due denunce, su pandoro e uova, del Codacons e di Assourt che hanno portato all’apertura delle inchieste

L’influencer è stata fotografata sorridente al parco, apparentemente tranquilla, nonostante il periodo di inevitabile tensione che sta attraversando. Da giorni non si era più vista uscire dal suo appartamento nell’esclusivo quartiere di CityLife, a Milano: l’ultima sua apparizione sui social, dopo che era esploso il caso dei panettoni, era stato un video in cui chiedeva scusa “per l’errore di comunicazione”, visualizzato da 40,1 milioni di persone.

Foto credit Corriere della Sera