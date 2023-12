“Ragazzi ma quanto sono buoni gli spaghetti alle vongole?”. Inizia così il post pubblicato da Bruno Barbieri su Twitter (o X, chiamatelo come desiderate) ieri 23 dicembre. Fin qui nulla di strano, ma è quello che è accaduto dopo ad aver fatto scoppiare la polemica. Il motivo? Procediamo con ordine. Nel post si legge ancora: “Con una spolverata di pangrattato e accompagnati da un bicchiere di vino bianco poi sono perfetti per le feste! Qui il video completo della ricetta”, quindi il link con il filmato. “Gli spaghetti alle vongole è quel piatto a non riesci mai a rinunciare. A me piacciono anche le vongoline piccoline ma oggi faremo quelle veraci. Le faremo rigorosamente in bianco, olio extravergine di olive e alla fine una noce di burro io gliela pianto sempre dentro. Lo so che i puristi ‘No, ma..’, ma a me non me ne frega niente”, le parole iniziali del video. Quelle che hanno scatenato il putiferio sui social. Ad un certo punto, infatti, Barbieri arriva a mettere il burro. Prima, però, gli altri passaggi, quelli più “tradizionali”. La pulizia delle vongole, l’aglio a soffriggere e poi le mette in padella, aggiunge vino bianco e nel frattempo butta la pasta. “Le vongole si stanno aprendo, intanto prendo un po’ di pane. Appena sono aperte, bisogna subito togliere il coperchio per interrompere la cottura. Filtro il sugo, metto dentro le vongole, aggiungo un po’ di parmigiano. Che meraviglia, vediamo gli spaghetti come sono”.

Quindi il consiglio: “Bisogna sempre fare molta attenzione, sentire se l’acqua delle vongole è troppo salata e in caso si aggiunge un po’ di acqua. Poi prendo un po’ di prezzemolo, lo taglio così come faceva la nonna”. Infine pone gli spaghetti nella padella, ancora qualche minuto di cottura, olio ed ecco il burro: “Bisogna proprio montarlo, perché quando inizia a raffreddarsi un po’ fa quella bella crema..”, assicura lo chef. Impiatta e infine assaggia: “Belli cremosi” e sopra un po’ di pane aromatizzato. “Mh, molto molto interessanti. Cottura perfetta e vongole cotte al punto giusto, con la cremina sotto”, conclude lui. Gli ingredienti: 500 gr di vongole veraci, 160 gr di spaghetti, 100 gr di parmigiano, 50 gr di pan grattato q.b., 100 ml di vino bianco, 1 spicchio di aglio, 1 noce di burro, 1 rametto di prezzemolo, origano essiccato q.b., olio evo q.b., sale q.b.

Si passa ora ai commenti sotto al filmato: “Ma risottare gli spaghetti anziché usare il burro per mantecare il piatto pareva brutto? Sono di mentalità aperta e nel proprio piatto ognuno mette ciò che vuole, però il burro ammazza il sapore delicato delle vongole”, scrive un utente sul social di Elon Musk. Altre opinioni: “Pan grattato e burro fai gli agnolotto in brodo va“, “Sisi mettici pure il pistacchio a questo punto”, “Uhmmm preferisco senza burro per me”, “Se me li portano così al ristorante, li rimando indietro“. Qualcun altro, invece, apprezza: “Top chef!”, “La muddica atturrata, un tocco siculo mi piace”, “Buon le vongole veraci”. Insomma, tanti commenti negativi ma qualcuno che gradisce c’è. La questione, dunque, rimane aperta.