La notizia farà felici tutti coloro che amano Leonardo da Vinci. Il Cenacolo di Santa Maria delle Grazie, a Milano – tanto per intenderci, è quello dove si può ammirare la famosa “Ultima cena” di Leonardo – nel 2024 avrà la possibilità di essere visitato da circa 72mila persone in più, passando dalle attuali 430mila a oltre 502mila. L’annuncio della grande novità, a cura della Direzione regionale Musei Lombardia e del Museo del Cenacolo Vinciano, compare oggi sul sito web www.cenacolovinciano.org, dove sono anche specificate le modalità dell’acquisto dei biglietti d’ingresso, la cui domanda si mantiene a livelli altissimi.

L’incremento del numero dei visitatori al Cenacolo tuttavia sarà in due momenti: divisi in 44 slot (ovvero fasce orarie destinate a quel preciso scopo), attualmente ogni giorno 1400 persone hanno accesso al Cenacolo Vinciano (cioè 35 per slot); a partire da martedì 2 gennaio 2024, il numero di visitatori ammessi quotidianamente all’interno del refettorio e degli spazi museali sarà innalzato in alcune fasce orarie (per ogni slot interessato i visitatori passeranno da 35 a 40), con un aumento totale di 110 ingressi al giorno (cioè da 1400 a 1510 totali). Questa prima fase si esaurirà alla fine del mese di febbraio 2024; dal primo marzo infatti i visitatori potranno aumentare fino a un totale di 1620 quotidiani.

I biglietti aggiuntivi saranno messi in vendita il giorno mercoledì 27 dicembre 2023 alle ore 12.00 per tutta la settimana successiva, esclusivamente sulla piattaforma di acquisto online (raggiungibile attraverso il suddetto sito web) per due fasce orarie ogni ora (ai minuti .15 e .45).

Questo aumento degli ingressi rappresenta il punto di arrivo di un percorso iniziato quasi sei anni fa: nel 2015 i visitatori ammessi in refettorio erano 25 ogni 15 minuti; nel 2018, grazie alla sponsorizzazione di Eataly che permise di potenziare l’impianto di trattamento dell’aria, il numero fu gradualmente innalzato fino a 35. Dopo le chiusure e le limitazioni dovute al Covid, tra maggio e giugno 2023 il Museo ha avviato una lunga e laboriosa fase di sperimentazione, condotta insieme al Politecnico di Milano, con l’obiettivo di valutare la fattibilità di un ulteriore ampliamento del numero di visitatori. Alla fine l’esito è stato non solo positivo, ma anche rassicurante dal punto di vista conservativo, così viene dato il via a questo nuovo innalzamento degli accessi quotidiani al refettorio più famoso del mondo. Per poter continuare la sperimentazione in maniera graduale e per poter offrire maggiori possibilità di acquisto anche sotto data, i biglietti saranno resi disponili di settimana in settimana solo online e solo per visitatori singoli ogni mercoledì alle ore 12.

Tutto ciò è un tentativo di regolarizzare i flussi di accesso a un luogo d’arte tra i più richiesti al mondo. Come scritto, fino a ora circa 430mila persone ogni anno ammirano ammaliate L’Ultima cena di Leonardo da Vinci, nel refettorio del convento adiacente al santuario di Santa Maria delle Grazie a Milano. L’opera misura 460×880 cm e l’artista lo realizzò con una tecnica mista a secco su intonaco (quindi non si tratta di un affresco, bensì di una pittura murale) tra il 1494 e il 1498 su commissione di Ludovico il Moro. Anche se viene chiamato museo, il Cenacolo è un refettorio, con la biglietteria staccata dal luogo da visitare e una cronica carenza di spazi dove poter collocare un archivio, una biblioteca, un’aula conferenze e uno spazio per esposizione temporanee.

Tutto ciò non ha però impedito ai responsabili del Cenacolo – in particolare alla Direttrice dei musei della Lombardia, Emanuele Daffra – di portare avanti con tenacia questo progetto che dall’anno nuovo farà felici oltre 70mila visitatori in più rispetto al 2023. Si tratterà di un ampliamento degli accessi che a sua volta si tradurrà in un aumento degli incassi, ma senza far crescere necessariamente il prezzo del biglietto. E senza contare che il tutto è stato possibile solo grazie al mantenimento delle condizioni di sicurezza, conditio sine qua non per tutelare e conservare un bene così prezioso come l’”Ultima cena” di Leonardo da Vinci.