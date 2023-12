Hulk Hogan si “arrende” a Gesù. Il celebre wrestler è stato battezzato all’età di 70 anni. A darne notizia è lui stesso sui propri canali social. Il battesimo ha avuto luogo nel corso di una cerimonia presso la chiesa battista di Indian Rocks, in Florida. Vestito rigorosamente di bianco, senza però rinunciare alla sua distintiva bandana (del medesimo colore vista l’occasione) e con tanto di collana con croce argentata, Hogan si è immerso nell’acqua per il rito. Insieme a lui anche la moglie Sky Daily. Entrambi sorridenti ed emozionati hanno condiviso questo importante passaggio delle loro vite spirituali.

LE IMMAGINI DEL BATTESIMO – “L’abbandono totale e la dedizione a Gesù sono il giorno più bello della mia vita” ha scritto il wrestler a corredo delle foto e del video postati su Instagram. “Nessuna preoccupazione, nessun odio, nessun giudizio… solo amore!”. Hulk e consorte si sono sposati da pochi mesi. Era infatti settembre di quest’anno quando TMZ lanciava la notizia del loro matrimonio a Clearwater, in Florida, dopo pochi anni di fidanzamento. Per lui si tratta del terzo matrimonio, sigillato con un anello per la sua dolce metà da 500mila dollari.

IL SOGNO PROIBITO DI HULK HOGAN – Farà invece ingolosire gli appassionati di wrestling quanto Hulk Hogan ha dichiarato di recente ai microfoni di Sports Illustrated facendo riferimento a Randy Orton, classe 1980 e altro grande esponente della medesima disciplina: “Se non fossi tutto distrutto, mi piacerebbe salire sul ring con Randy. Riusciremmo ancora a far venire giù tutta l’arena nel main event. Randy potrebbe gestire il tutto sul ring, dettando i tempi, so che riuscirebbe ad adattarsi al mio stile alla grande per fare in modo che funzioni tutto alla perfezione. È così bravo. Sa come essere il perno centrale in entrambe le situazioni sul ring”. Un sogno che però, per sua stessa ammissione, pare di difficile realizzazione visti i problemi alla schiena (e non solo) di cui soffre a causa dei tanti anni di attività come wrestler.