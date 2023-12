Meghan con la felpa grigia alla catena di montaggio per impacchettare, in maglietta a maniche lunghe scura e capelli raccolti mentre fa l’impiegata in un ufficio davanti ad un pc e mentre apre un frigo ed allunga una lattina per poi andarsene con il telefono all’orecchio mentre saluta tutti sotto il sole della California. Ecco in scena l’ultimo tentativo di rifarsi l’immagine e fare soldi della donna che ha portato scompiglio nella famiglia reale inglese e si è portata via il figlio ribelle di Carlo e Diana. La moglie di Harry da tre anni è entrata in affari con una società che si occupa riprodurre latte d’avena e bevande “olistiche”, la Clevr Blends. L’azienda, fondata nel 2019, ha sede a Santa Barbara, a pochi passi dalla residenza dei duchi del Sussex, negli Stati Uniti.

Meghan aveva conosciuto le fondatrici del marchio, in particolare la Ceo Hannah Mendoza, quando ancora queste si occupavano di vendere bevande simili al latte ma di origine vegetale ed in polvere, considerate superfood, in un baretto pop up, di quelli dinamici e temporanei nel 2017. Innamorata dell’idea di sposare una causa sana ed etica, facendoci tanti soldi, la duchessa ha dapprima sponsorizzato l’attività stando in sordina, poi, quando ha ritenuto che i tempi fossero maturi è uscita alla scoperto rendendosi parte attiva della campagna di promozione del marchio.

L’ultimo atto è arrivato proprio in questi giorni, quando la 34enne si è trasformata in una parte attiva nello spot diffuso sui social dall’azienda. Rispolverando la sua carriera di attrice e mettendosi in gioco direttamente, Meghan Markle si è trasformata nella figurante che agisce alle spalle della Ceo, Hannah Mendoza, mentre quest’ultima gira un video promozionale salutando e ringraziando il team che lavora alle sue spalle.

Lì, tra lo staff appare una attivissima Meghan, anonima come una impiegata qualsiasi, che impacchetta le bustine di bevanda in polvere in una breve catena di montaggio, poi si sposta negli uffici dove si mostra intenta a scrivere al computer tra “i nerd” addetti al sito (che ha avuto un crash nel 2019) e poi passa una bevanda presa dal frigo mentre la Ceo continua a visitare l’azienda spostandosi tra i reparti per raccontare come funziona da loro, sorridendo orgogliosa per i traguardi raggiunti. Tutto finisce in una area all’aperto tra i tavolini di legno al sole ombreggiati dalle palme dove si può gustare il superfood naturale a fine filiera e da lì, quando si arriva ai saluti finali del video, Meghan, nel ruolo dell’impiegata californiana e casual, passa in jeans neri attillati e maglia infilata nella cintura, trattiene a stento una risata, saluta la compagnia e sta con il telefono attaccato all’orecchio. Una scenetta studiata per rilanciare il brand delle bibite e quello dei Sussex.

Dopo l’abbondanza di piagnistei, denunce e recriminazioni, la svolta. Un colpo di vita e la ripulita dell’immagine di Meghan è servita. Basta accuse e basta vittimismi, ora arriva la versione imprenditrice che sa fare business grazie alla sua popolarità.

Già lo scorso novembre aveva pubblicato una recensione molto lusinghiera del prodotto ed una foto mentre abbracciava la co fondatrice Hannah Mendoza; prima era arrivata l’intervista alla rivista Fortune nella quale lodava l’imprenditrice “appassionata che dà anche priorità alla costruzione di una comunità, oltre che ad una attività commerciale”. “Sono orgogliosa – aveva detto – di investire nell’impegno di Hannah” per la scelta di prodotti etici e la produzione di un prodotto amato dalla Markle perché in linea con il suo stile di vita olistico e dedito al benessere.

Oggi Harry e Meghan si godono una vacanza “olistica” sotto il sole della Costa Rica insieme ai bambini, Archie e Lilibeth in attesa di raccogliere i frutti di nuovi investimenti, magari al netto della famiglia reale.