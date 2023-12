“Dove il cuore riposa e l’ansia scompare” è l’ultimo trend che sta spopolando sui social. A lanciarne la moda sono stati alcuni utenti della Generazione Z che, su TikTok, avrebbero per primi postato la didascalia. Un significato vero e proprio non c’è; la frase non è frutto di citazioni musicali, cinematografiche o letterarie, bensì è un sentimento di amore e spensieratezza che sta coinvolgendo sempre più persone. Tra chi riposta il virgolettato ricordandosi di un viaggio speciale, tra chi carica sul web una foto con il proprio partner, c’è invece chi sta sfruttando l’ondata mediatica del trend in modo ironico. Il suo significato è esattamente come sembra: l’idea è quella di condividere un momento o una circostanza in cui si è in uno stato d’animo di tranquillità e serenità, dove il proprio cuore finalmente smette di affannarsi e l’ansia non ha più il sopravvento. Ideato e sbarcato su TikTok, il trend è ora altamente virale su Instagram.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Esaltati Mentali (@esaltatimentali)