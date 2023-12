Anche la Nutella si adegua ai tempi che corrono. Sul mercato sta per arrivare la versione vegana della celeberrima crema spalmabile alla nocciola, eccellenza gastronomica del Made in Italy nota in tutto il mondo, con ingredienti di origine 100% vegetale. Il primo dicembre – come riportato dal Corriere – la multinazionale di Alba ha depositato il marchio “Nutella Plant based” all’ufficio italiano brevetti (Uibm): la strada è oramai tracciata.

L’obiettivo è quello di realizzare un alimento completamente privo di ‘presenze di natura animale’, con cui Ferrero potrebbe presto strizzare l’occhio a quella fetta di consumatori che, per scelta etica, decide di non acquistare prodotti che non siano completamente vegetali. Il 2024 sarà il 60esimo anniversario dalla nascita della Nutella e chissà possa essere proprio l’anno “x” in cui lanciare sul mercato il rivoluzionario prodotto.

Il concetto sulla quale l’azienda sta lavorando è il “Plant based“, ovvero una composizione di materie prime vegetali che prevede attenzione alla qualità e ai valori nutrizionali degli alimenti: no quindi a zuccheri raffinati e grassi idrogenati. Il passo è oramai quasi completato e l’attesa per l’uscita del ‘nuovo’ alimento è moltissima. Rimane ora da capire se il gusto dello sfizioso dolce manterrà le elevate aspettative.