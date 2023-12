“Giù le mani della carbonara”. Si potrebbe sintetizzare più o meno così la vicenda, riportata anche dal Daily Mail, di un ristorante italiano a Londra. Il proprietario Gianfilippo Mattioli, stanco delle continue e bizzarre richieste clienti, ha deciso di togliere dal menù la famosa pasta tipica della cucina romana. La Bottega Prelibato, a Shoreditch, afferma che non intende “compromettere la loro qualità e autenticità” apportando modifiche alla propria “ricetta tradizionale in stile romano”, che consiste in tuorli d’uovo, formaggio pecorino, guanciale e pepe nero. Niente più. Ad annunciarlo è stato il locale stesso sui social, con un post datato 12 dicembre, dal titolo “Carbonara Gate”. “‘Servite carbonara nel vostro ristorante?’, ‘Avete la pasta alla carbonara nel vostro menù?’ No, non lo facciamo. E questo è il motivo”, l’esordio sui social del ristoratore romano.

Poi la spiegazione della scelta, drastica: “Sappiamo che molti di voi amano la nostra autentica carbonara, fatta con tuorli d’uovo, pecorino, guanciale e pepe nero. Siamo orgogliosi della nostra ricetta, che segue il tradizionale stile romano, senza panna o altri additivi. Comunque capiamo anche che non tutti condividono il nostro gusto per questo piatto classico. Alcuni di voi ci hanno chiesto di aggiungere panna, funghi, pollo, o altri ingredienti alla nostra carbonara. Alcuni dicevano che era troppo salata, altri che non era abbastanza cremosa”. E ancora si legge: “Buona decisione? Brutta decisione? Non lo sappiamo. Puoi dircelo nei commenti. Tuttavia, una cosa che sappiamo è che rispettiamo le vostre preferenze, ma non siamo disposti a scendere a compromessi sulla nostra qualità e autenticità”. Infine la conclusione: “Speriamo che possiate comprendere la nostra decisione e apprezziamo il vostro sostegno e la vostra lealtà. Abbiamo ancora tanti altri piatti deliziosi nel nostro menù, e siamo sempre alla ricerca di nuovi modi per sorprendervi e deliziarvi”. Il prezzo? Nel menu di Bottega Prelibato, ristorante da 68 coperti, era a 17,50 sterline. Lo scrive Il Messaggero.

Come ha reagito il pubblico? “Togliere la carbonara dal menù perché c’è gente che chiede delle modifiche alla ricetta originale significa privare una parte di clientela, quella che apprezza la vera carbonara, di un piatto iconico della cucina italiana. Basta mettere in chiaro che l’unica carbonara che puo’ essere servita nel vostro ristorante è quella originale”, scrive Eleonora. Il signor Nicola invece: “Gli attacchi alla cucina italiana hanno preso forza a causa dei social e degli influencer. Non mi sembra che noi in Italia esigiamo la burrata nel Ceviche o due fette di salame nel Lamen (il famoso SaLamen). Non cedete. lasciate in menù la carbonara, e chi vuole se la mangia cosí! Toglierla piú che una sfida sa di sconfitta”. “La carbonara con la panna è come il cappuccino dopo le 2 di pomeriggio.. non va bene“, scrive invece un utente straniero. Insomma, il dibattito è tutt’altro che chiuso.