Un’altra fake news ha travolto Carolyn Smith. Non è la prima volta che la presidente di giuria di Ballando con le stelle viene presa di mira da insistenti voci che si rincorrono sulle sue condizioni di salute. Questa volta però la ‘sparata’ è stata grossa. “Ciao a tutti, mi hanno informato che qualche sito online di bassissimo valore si è permesso di annunciare una notizia falsa e grave che sono morta”, ha detto la ballerina. “Nonostante alcune orrende persone mi vorrebbero altrove, sono ancora qui – ha proseguito -. Anzi, ancora più energica che mai”. Come annunciato dalla stessa Smith, il prossimo appuntamento che la vedrà presto protagonista sarà la finalissima dello ‘show delle coreografie’. “Ci vediamo alla prossima puntata di Ballando con le Stelle che è in diretta, quindi avranno la prova che sono ancora qui”, ha continuato.

Dopo essere guarita da un tumore presente dal 2015, il morbo è ricomparso, sempre nello stesso punto d’origine: “È un po’ come se giocasse a nascondino: un po’ scompare un po’ riappare…”, aveva dichiarato al settimanale Gente. E ancora: “A gennaio, dopo gli esami di routine, mi hanno detto che dovevo sottopormi a una cura più aggressiva. Sto facendo la chemioterapia ogni tre settimane, e il giorno dopo, per proteggere il midollo e per aumentare i globuli bianchi, faccio una puntura che non è una passeggiata”. La coreografa, in queste ore, ha voluto mandare un messaggio ai propri followers che suona come gesto di ‘carica’ nei confronti di un percorso legato alle cure tramite chemio che sta facendo da anni: “Allora, devo dire Merry Christmas and a Happy new year, devo vederti nel 2024. Bye”. Infine, un aiuto fisico ed emotivo, che Carolyn è riuscita a trovare in questi anni è senz’altro la danza: “Il ballo può sembrare una piccola cosa ma può fare moltissimo in termini di autostima e autodifesa”, ha spiegato.